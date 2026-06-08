Netflix presenta el primer adelanto de “Scooby-Doo: El origen”

Netflix dio a conocer el primer adelanto de "Scooby‑Doo: El origen", la nueva serie live‑action que, por primera vez en la franquicia, presenta al icónico gran danés como un perro real. La producción se filmó en Atlanta, Georgia, y tiene previsto su estreno mundial en 2027.
El elenco anunciado incluye a Mckenna Grace como Daphne Blake, Tanner Hagen como Shaggy Rogers, Abby Ryder Fortson como Velma Dinkley, Maxwell Jenkins como Fred Jones y Paul Walter Hauser como el misterioso personaje adulto que acompañará al grupo.
Los showrunners y guionistas Josh Appelbaum y Scott Rosenberg, bajo la supervisión ejecutiva de Greg Berlanti, Sarah Schechter y Leigh London Redman (Berlanti Productions) y de André Nemec, Jeff Pinkner y Adrienne Erickson (Midnight Radio), prometen una readaptación moderna que conserva el espíritu de amistad y misterio que ha caracterizado a la saga durante más de medio siglo.
La trama se sitúa en el último verano de los adolescentes en un campamento, donde Shaggy y Daphne se ven envueltos en un crimen sobrenatural que un cachorro gran danés podría haber presenciado. Con la ayuda de la “pragmática científica de pueblo” Velma y el “apuesto chico nuevo” Fred, el grupo intentará desentrañar un enigma que amenaza con revelar secretos ocultos.
En paralelo, la plataforma Tubi anunció "Yokoso Scooby‑Doo!", la primera incursión oficial de la franquicia en formato anime, producida por Warner Bros. Animation y OLM Studios. La serie, que seguirá a Shaggy y Scooby en una aventura gastronómica en Japón, contará con las voces de Frank Welker y Matthew Lillard y será distribuida internacionalmente por Cartoon Network.
Con esta nueva apuesta, Netflix busca revitalizar una de las propiedades más longevas de la cultura pop, mientras que Tubi expande el universo Scooby‑Doo a nuevos públicos y formatos.