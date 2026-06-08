Netflix presenta el primer adelanto de “Scooby-Doo: El origen”

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Netflix presentó el teaser de su nueva serie live‑action de Scooby‑Doo, la primera que muestra al gran danés como un perro real. La producción, rodada en Atlanta, llegará a la plataforma en 2027 y cuenta con un elenco juvenil encabezado por Mckenna Grace y Tanner Hagen. Además, se anunció el proyecto anime “Yokoso Scooby‑Doo!” de Tubi.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 08/06/2026 09:19 AM.
En Espectáculos y editada el 08/06/2026 09:39 AM.