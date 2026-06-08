¿Encubrimiento extraterrestre? Spielberg apunta a una operación de EU

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El director estadounidense declaró en el programa brasileño Fantástico que representantes militares estadounidenses retiraron a dos supuestas criaturas alienígenas capturadas por el Ejército de Brasil en 1996, una de ellas ya sin vida, y vinculó el hecho con la trama de su próxima película “El día de la revelación”.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 08/06/2026 05:27 AM.
En Espectáculos y editada el 08/06/2026 05:52 AM.