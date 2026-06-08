¿Encubrimiento extraterrestre? Spielberg apunta a una operación de EU

En una entrevista concedida al programa dominical Fantástico de la cadena Rede Globo, el aclamado cineasta Steven Spielberg reveló que, según documentos que revisó, el gobierno de Estados Unidos envió oficiales militares a Brasil para confiscar dos supuestas criaturas extraterrestres capturadas durante el famoso caso Varginha de 1996, en el estado de Minas Gerais.
Spielberg aseguró que una de las dos entidades estaba ya sin vida al momento de su traslado a territorio norteamericano, y sostuvo que “existen muchas historias como esa” en todo el mundo, lo que lo ha convertido en un “creyente absoluto” del fenómeno ovni y de la supuesta participación de agencias de inteligencia en su ocultamiento.
El director vinculó estas revelaciones con los temas centrales de su próxima producción de ciencia‑ficción, El día de la revelación (Disclosure Day), que aborda la inteligencia no humana y la censura gubernamental. La película, escrita por David Koepp y protagonizada por Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth y Colman Domingo, se estrenará a nivel mundial en salas tradicionales e IMAX en los próximos días.
La declaración de Spielberg ha generado un intenso debate en redes sociales y medios internacionales, reavivando el interés por el caso Varginha y por la posible existencia de pruebas oficiales de vida extraterrestre.