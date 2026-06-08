Muerte de Talay Riley, compositor galardonado con Grammy, tras ser apuñalado en Londres

El compositor y productor musical Mark Orabiyi, artísticamente Talay Riley, falleció tras ser apuñalado en el este de Londres, según informó la Policía Metropolitana. El incidente ocurrió la mañana del viernes 5 de junio, cuando agentes respondieron a un llamado de emergencia y encontraron al artista con múltiples heridas de arma blanca en un jardín residencial.
Riley, de 35 años, había ganado reconocimiento internacional por sus colaboraciones con artistas como Britney Spears, Dua Lipa, Khalid y H.E.R., y había sido parte del álbum que obtuvo el Grammy a Mejor Álbum de R‑B en la 61ª edición. Su muerte fue confirmada en un hospital tras los intentos de reanimación.
Las autoridades detuvieron a tres personas en la zona: dos hombres de 27 y 24 años y una mujer de 25, cuyas identidades no fueron reveladas. Además, otro hombre de aproximadamente 20 años resultó herido en el mismo hecho y permanece hospitalizado, aunque sus lesiones no ponen en riesgo su vida.
Hasta el momento, la policía no ha divulgado el móvil del ataque ni detalles adicionales sobre los sospechosos. La investigación sigue en curso.
La noticia fue confirmada por la familia y el representante de Riley a través de Instagram, donde expresaron su dolor y resaltaron el legado del artista como compositor, cantante y productor. Su hermano, Michael Orabiyi, conocido como Scribz Riley, recordó la última conversación con Talay, describiéndolo como una “luz” y un “mentor” para muchos.