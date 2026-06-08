Muerte de Talay Riley, compositor galardonado con Grammy, tras ser apuñalado en Londres

...

Mark Orabiyi, conocido como Talay Riley, de 35 años y ganador de un Grammy, fue hallado muerto por heridas de arma blanca en un jardín del este de Londres el 5 de junio. La Policía Metropolitana detuvo a tres sospechosos y mantiene la investigación abierta.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 08/06/2026 02:58 PM.
En Espectáculos y editada el 08/06/2026 09:52 PM.