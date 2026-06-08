Taylor Lautner comparte la noticia más emocionante de su vida: será papá de una niña

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El actor de "Crepúsculo" y su esposa Taylor Lautner revelaron en Instagram que esperan una niña, optando por una íntima revelación de sexo en casa.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 08/06/2026 05:30 AM.
En Espectáculos y editada el 08/06/2026 06:13 AM.