Taylor Lautner comparte la noticia más emocionante de su vida: será papá de una niña

El actor estadounidense Taylor Lautner, conocido por su papel de Jacob Black en la saga "Crepúsculo", confirmó este domingo que él y su esposa, también llamada Taylor Lautner (de soltera Taylor Dome), esperan una niña. La noticia se dio a conocer a través de un video publicado en sus cuentas oficiales de Instagram, donde la pareja muestra el momento privado en el que consultan los resultados prenatales en línea y aparecen las palabras "GIRL" en pantalla.
En el clip, los Lautner se sientan juntos en el sofá de su sala, se toman de las manos y cubren sus ojos mientras navegan por el portal médico. Al aparecer la palabra "GIRL" en letras rosadas, el actor celebra con un grito de júbilo, levanta los brazos y abraza a su esposa, quien rompe en llanto de felicidad. Posteriormente, Taylor compartió en sus historias de Instagram un mensaje personal expresando que el resultado era exactamente lo que anhelaba en lo más profundo de su corazón.
La pareja, que se casó en 2022 y co‑presenta el videopodcast de salud mental "The Squeeze", ha mantenido un perfil bajo en cuanto a escándalos de Hollywood, enfocándose en su bienestar emocional y proyectos digitales. La revelación de sexo se realizó sin la pompa de una fiesta pública, contrastando con las extravagantes celebraciones que suelen organizar otras celebridades.
Este anuncio se suma a la creciente tendencia de figuras públicas que comparten momentos íntimos de su vida familiar a través de redes sociales, generando gran expectación entre sus seguidores y la prensa internacional.