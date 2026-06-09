Aaron Mercury sufre accidente automovilístico: su BMW de lujo queda destrozado

...

El influencer Aarón Hernández González, conocido como Aaron Mercury, sufrió un choque nocturno el 8 de junio que dejó destrozada su camioneta BMW iX xDrive50, con daños materiales superiores a los 2 millones de pesos. Afortunadamente, solo se lesionó la rodilla y el creador destaca que “hay más cosas que celebrar que llorar”.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 09/06/2026 08:28 AM.
En Espectáculos y editada el 09/06/2026 09:55 AM.