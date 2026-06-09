Aaron Mercury sufre accidente automovilístico: su BMW de lujo queda destrozado

El lunes 8 de junio, el influencer Aaron Mercury vivió un accidente automovilístico que dejó su BMW iX xDrive50, valorado en más de 2 millones de pesos, gravemente dañado. En un video publicado en TikTok, el creador digital mostró la camioneta destrozada contra una barda y explicó que el siniestro ocurrió mientras conducía de noche de regreso a su casa, bajo lluvia y sobre asfalto mojado.
Según su testimonio, varios factores contribuyeron al choque: desgaste de las llantas, pavimento resbaladizo y una velocidad superior a la habitual. Al intentar frenar, perdió el control y la unidad se deslizó hasta impactar contra la barda, la cual evitó una caída de varios metros que habría podido volcar el vehículo.
El influencer señaló que, a pesar de la magnitud del impacto, sus lesiones fueron leves: “Físicamente me lastimé la rodilla, pero dentro de lo que cabe todo salió bien”. Además, comentó la preocupación de su familia –madre, hermano y abuela–, pero concluyó con optimismo: “Hay más cosas que celebrar que llorar”.
El accidente cobra especial relevancia porque la camioneta involucrada había sido adquirida recientemente. Hace unos meses, Aaron Mercury había anunciado la compra del BMW iX xDrive50, un modelo eléctrico de lujo cuyo precio ronda los 134 mil dólares, equivalentes a más de 2 millones de pesos, según distribuidores y portales especializados.
El influencer, cuyo nombre real es Aarón Hernández González, nació el 2 de noviembre de 2000 en Querétaro. Se dio a conocer en 2019 a través de TikTok, acumulando millones de seguidores con contenidos de entretenimiento, baile y humor. Su popularidad se disparó al participar en “La Casa de los Famosos México”, consolidándose como una de las figuras más influyentes entre el público joven. Actualmente mantiene una fuerte presencia en redes sociales, donde comparte su vida personal, colaboraciones y proyectos de entretenimiento digital.