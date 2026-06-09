Abelito sufre aparatosa caída durante grabación con Aldo de Nigris y preocupa a fans

Abelito sufrió un accidente mientras grababa con Aldo de Nigris para la cobertura del Mundial 2026 de TUDN, y el video del incidente ha generado una ola de preocupación en redes sociales.
En el material, ambos influencers aparecen sentados en unas gradas, observando una máscara de luchador y compartiendo risas. De repente, Aldo palmea la espalda de Abelito, quien pierde el equilibrio y es proyectado varios asientos hacia abajo, cayendo con fuerza entre las bancas.
El influencer, conocido por su estatura de 1.14 metros, quedó visiblemente sorprendido, mientras Aldo, alarmado, se levantó de inmediato para asistirlo. Hasta el momento no se ha confirmado ninguna lesión, pero la escena fue suficiente para que los usuarios de Instagram y Twitter expresaran su inquietud.
El accidente se dio en el marco de la campaña "Entre compas", segmento que formará parte de "La jugada del verano", la apuesta de TUDN para conectar con la audiencia joven durante el Mundial 2026. Ambos participantes fueron confirmados tras su paso exitoso por La casa de los famosos México 2025, donde conquistaron a miles de espectadores.
Reacciones en redes: los seguidores resaltaron la dramatización de la caída debido a la baja estatura de Abelito y señalaron la rápida reacción de Aldo como muestra de camaradería. Algunos usuarios pidieron información sobre el estado de salud del influencer, mientras que otros especularon sobre posibles repercusiones en la producción del programa.
Hasta el momento, los representantes de los involucrados no han emitido comunicados oficiales, y la producción de TUDN continúa con los preparativos para la cobertura del torneo, que iniciará en junio de 2026.