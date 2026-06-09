Abelito sufre aparatosa caída durante grabación con Aldo de Nigris y preocupa a fans

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Durante la producción de contenido promocional para la cobertura del Mundial 2026 de TUDN, el influencer Abelito cayó de una grada tras ser empujado por Aldo de Nigris. El video, que se viralizó en redes, despertó alarmas entre los seguidores, aunque hasta el momento no se reportan lesiones graves.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 09/06/2026 08:24 AM.
En Espectáculos y editada el 09/06/2026 09:28 AM.