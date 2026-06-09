Andrea Legarreta revela el instante en que se enamoró de Luis Carlos Origel y su primer beso

En el programa de Johnny Abraham, Andrea Legarreta confirmó que el punto de inflexión de su relación con el presentador Luis Carlos Origel ocurrió en la boda de la hija de la periodista Martha Carrillo, a pocos meses de su separación del cantante Erik Rubín.
La conductora relató que, al no poder cerrar los tres botones de su espalda, pidió ayuda a Luis Carlos. "Le dije: ‘Oye, ¿me puedes ayudar con los botones?’, y él aceptó. En ese momento sentí que estaba viva, que respiraba de nuevo", explicó Legarreta, añadiendo que se tapó los brazos para ocultar la piel delicada que él había tocado.
El ambiente festivo favoreció la química entre ambos; amigas cercanas notaron la conexión y, aunque al principio lo negó, los comentarios la hicieron reflexionar sobre sus verdaderos sentimientos. "Me dijeron que vibrábamos como pareja y, aunque al principio dije que no, la idea empezó a rondarme", confesó entre risas.
La noche continuó con baile y conversación, y el momento decisivo llegó cuando se alejaron del resto de los invitados para conversar junto a una fogata. "Nos sentamos frente al fuego y, de pronto, nos estábamos besando con el Tepozteco como testigo", recordó Legarreta.
Si bien la diferencia de edad –cerca de 20 años– generó dudas iniciales, la conductora subrayó que la felicidad y la compatibilidad superan cualquier cifra. "Hay cosas que van más allá de la edad; nuestra historia es bonita y me siento muy feliz", afirmó.
Andrea Legarreta hizo pública su relación en enero de 2026, y desde entonces ha compartido detalles de esta nueva etapa sentimental, invitando a sus seguidores a acompañarla en sus redes sociales.