Andrea Legarreta revela el instante en que se enamoró de Luis Carlos Origel y su primer beso

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Durante el podcast “Conquista tu Mundo”, la conductora confesó que su amor por Luis Carlos Origel nació en la boda de la hija de Martha Carrillo, cuando un simple gesto de ayuda con los botones desencadenó una atracción inesperada que culminó en su primer beso frente a una fogata.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 09/06/2026 02:53 PM.
En Espectáculos y editada el 09/06/2026 03:00 PM.