Ángela Aguilar presume nuevo anillo de oro rosa regalo de Nodal en aniversario

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Durante un saludo en la Plaza de Toros Monumental México, Ángela Aguilar mostró un anillo de oro rosa con diamantes, identificado como regalo de Christian Nodal por el segundo aniversario de su boda simbólica en Roma. La pieza se suma a una colección que ya incluía un anillo de diamante blanco valorado en 55 millones de pesos, y ha generado amplio debate en redes sociales.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 09/06/2026 08:26 AM.
En Espectáculos y editada el 09/06/2026 10:03 AM.