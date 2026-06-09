Ángela Aguilar presume nuevo anillo de oro rosa regalo de Nodal en aniversario

En un breve acercamiento de cámara grabado en la Plaza de Toros Monumental México, la cantante Ángela Aguilar dejó al descubierto en su mano izquierda un anillo nuevo de oro rosa con diamantes. Fuentes cercanas a la artista confirmaron que la joya fue entregada por su pareja, Christian Nodal, como obsequio por el segundo aniversario de la boda simbólica que celebraron en Roma.
El comunicador Alex Rodríguez, a través de su canal de YouTube, citó a personas del entorno de Aguilar que aseguraron que el anillo fue entregado horas antes del saludo. "Ella estaba feliz", añadió Rodríguez, quien también señaló que todo el equipo de la cantante coincidió en la versión.
El anillo forma parte de una colección que ya incluía un anillo de diamante blanco, valorado en aproximadamente 55 millones de pesos, que Nodal habría regalado a Ángela durante la boda espiritual celebrada en la capital italiana hace dos años. Según la periodista Ana María Alvarado, ambas piezas provienen de la joyería neoyorquina Pristine Jewelers, la misma marca que ha suministrado relojes, collares y brazaletes a la hija de Pepe Aguilar.
El video oficial de la Plaza de Toros mostró a Ángela y a su hermano Leonardo Aguilar saludando al público junto a imitadores de Nodal. En el instante en que la cámara se acerca, la cantante levanta la mano izquierda y la joya queda expuesta. La aparición pública de la pieza ocurrió la noche del 29 de mayo, víspera del aniversario real, que según Rodríguez sería el 30 de mayo.
Ese mismo día, durante la gira "Pa’l Cora" de Nodal, la pareja interpretó el dueto "Dime cómo quieres" y se besó frente al público. Días después, Ángela compartió en Instagram varias historias donde posó con ambos anillos en un mismo dedo, acompañadas de emojis de corazón blanco y rosa.
La reacción en redes no se hizo esperar. Algunos usuarios interpretaron la muestra del anillo como una señal de comodidad, mientras que otros la calificaron de provocativa o de inseguridad. Sin embargo, el gesto también sirvió para disipar los rumores de separación que habían circulado semanas atrás.
Con la nueva joya, Ángela Aguilar refuerza la imagen de una pareja que, a dos años de su unión simbólica, sigue alimentando el interés del público y de los medios de entretenimiento en México y América Latina.