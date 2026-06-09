Carré Otis denuncia a exdirector de Elite Model por violación y trata de personas en Francia

La modelo estadounidense Carré Otis, de 58 años, interpuso una denuncia penal en el Tribunal de París contra Gérald Marie, quien dirigió la agencia Elite Model en Europa entre 1985 y 2010, acusándolo de violación de una menor y de trata de personas.
Según el escrito presentado, Otis, entonces de 17 años, fue enviada a Francia por Elite Model en 1986 y se alojó en el apartamento de Marie bajo la falsa creencia de que él apoyaría su carrera. La denuncia sostiene que nunca recibió remuneración alguna por su trabajo y que fue víctima de abuso sexual y explotación mientras vivía bajo su techo.
El abogado de Otis, Mathias Darmon, declaró a la Associated Press que la acción judicial tiene como objetivo “animar a otras posibles víctimas a presentarse”, aun cuando los hechos ya estén prescritos bajo la legislación francesa. En Francia, los menores de edad pueden presentar una denuncia penal hasta 30 años después de alcanzar la mayoría de edad, es decir, hasta los 48 años.
Gérald Marie, de 76 años, ha negado rotundamente los señalamientos y, según la defensa, no puede ser procesado por los hechos denunciados porque ya han prescripto. Sin embargo, la nueva denuncia podría permitir que otras mujeres, independientemente de la prescripción de sus casos, se sumen al proceso.
Otis, quien alcanzó la fama a finales de los años 80 y principios de los 90 como portada de revistas como Elle, Vogue y Vanity Fair, y modelo del calendario Pirelli, afirmó que su objetivo es “denunciar todo un sistema de abuso sexual de modelos que duró años en la industria de la moda”, estableciendo paralelismos con el caso de Jeffrey Epstein.
En 2021, Otis y otras exmodelos presentaron una demanda colectiva contra Marie por violación y agresión sexual en la década de 1980; la causa fue desestimada por prescripción. La nueva acción judicial, aunque limitada por la normativa francesa, podría sentar un precedente para que se reabran investigaciones sobre abusos en el mundo del modelaje.