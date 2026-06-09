Carré Otis denuncia a exdirector de Elite Model por violación y trata de personas en Francia

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La exsupermodelo estadounidense Carré Otis presentó ante un tribunal de París una denuncia contra Gérald Marie, exdirector europeo de Elite Model, por violación de una menor y trata de personas. La medida busca abrir la puerta a que otras víctimas denuncien, pese a la prescripción de los delitos en Francia.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 09/06/2026 08:19 AM.
En Espectáculos y editada el 09/06/2026 08:36 AM.