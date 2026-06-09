Familia de Paquita la del Barrio exige respuestas por desaparición de su nieta

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La joven de 28 años, Kelly Ariadne Gerardo Grajales, desapareció el 20 de mayo tras haber ingresado a una clínica de rehabilitación en San Miguel de Allende. Su familia, encabezada por el exmánager Paquito Torres, señala irregularidades en el centro y exige la intervención de autoridades.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 09/06/2026 08:20 AM.
En Espectáculos y editada el 09/06/2026 08:42 AM.