Familia de Paquita la del Barrio exige respuestas por desaparición de su nieta

Kelly Ariadne Gerardo Grajales, nieta de la fallecida cantante Paquita la del Barrio, fue reportada como desaparecida el pasado 20 de mayo, apenas dos días después de haber ingresado a una clínica de rehabilitación ubicada en San Miguel de Allende. Según declaraciones del exmánager de la familia, Paquito Torres, la joven había sido vista por su padre el lunes 18 de mayo y se encontraba estable el martes 19, pero la clínica informó que se había escapado el miércoles 20.
Ante la falta de información, la familia solicitó apoyo a las autoridades, pero inicialmente la denuncia no recibió la atención esperada. Al no obtener respuesta y sin rastros de Kelly, la preocupación aumentó y la familia empezó a sospechar de la propia clínica, que, según Torres, no cuenta con cámaras de seguridad y se muestra reacia a proporcionar detalles.
“Exigimos que las autoridades ingresen al centro, con perros y equipos de búsqueda, para esclarecer cómo pudo escaparse”, afirmó Torres en entrevista con Gustavo Adolfo Infante. La familia también ha pedido que se investigue si la clínica ha tenido antecedentes de negligencia o irregularidades, ya que Kelly había sido internada en ese mismo centro en ocasiones anteriores sin incidentes.
Kelly, hija de Miguel Gerardo Viveros, hijo mayor de Paquita la del Barrio, alternaba su residencia entre la Ciudad de México y Veracruz y, según fuentes, estaba enfrentando un problema de adicción no especificado. La familia ha puesto a disposición números de contacto para recibir cualquier información que ayude a localizarla.
El caso ha generado una amplia difusión en redes sociales, donde usuarios y seguidores de la cantante exigen respuestas y una pronta investigación. Mientras tanto, la familia mantiene la esperanza de que la joven sea encontrada con vida y que se esclarezcan las circunstancias de su desaparición.