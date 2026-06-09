Fallece Anthony Guidera, actor de “El Padrino III” y “Species”

Anthony Guidera, de 65 años, falleció el sábado en California después de tres semanas conectado a soporte vital. El actor se desplomó repentinamente en su hogar el 11 de mayo, y pese a los esfuerzos médicos, los especialistas no lograron identificar la causa del paro cardíaco que le costó la vida.
Su esposa, Valarie Guidera, confirmó la noticia a través de TMZ y compartió un emotivo mensaje en Facebook, expresando el profundo dolor de la familia y solicitando oraciones para mantener viva la “luz eterna” del actor.
Guidera nació el 18 de octubre de 1960 en San Francisco. Antes de dedicarse a la actuación, vivió una década en París, donde trabajó como modelo bajo el nombre de James Guidera y realizó comerciales. Más tarde se trasladó a Nueva York, estudió con Robert Lewis en The Actors Studio y debutó en el cine en 1990, cuando Francis Ford Coppola lo eligió para “El Padrino Parte III”, interpretando a un guardaespaldas llamado Anthony.
El papel en la saga de Coppola marcó el inicio de una carrera que lo llevó a participar en producciones de gran convocatoria durante los años noventa. En 1995 formó parte del elenco de “Species”, dirigida por Roger Donaldson, donde interpretó a Robbie, personaje que protagonizó el famoso beso que le valió al filme el Premio MTV a Mejor Beso en 1996. Posteriormente apareció en “La Roca” (1996) y “Armageddon” (1998), ambas dirigidas por Michael Bay, desempeñando roles de piloto.
En televisión, Guidera tuvo participaciones en series como “Renegade”, “Baywatch”, “Star Trek: Deep Space Nine”, “Red Shoe Diaries”, “Nash Bridges”, “Angel” y “ER”. Su última aparición en pantalla fue en un episodio de la serie “L.A. Dicks” en 2005.
Valarie Guidera, madre de su hijo Nick, recordó al actor el año pasado como “más que un padre: un verdadero inspirador de sueños y un pilar elevado para el amor y el camino superior”. La familia agradece el apoyo y las oraciones de sus seguidores.