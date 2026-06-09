Fallece Anthony Guidera, actor de “El Padrino III” y “Species”

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El actor Anthony Guidera, conocido por sus papeles en “El Padrino Parte III” y “Species”, murió a los 65 años en California tras tres semanas en soporte vital. La causa del paro cardíaco que lo llevó a la muerte sigue sin determinarse.

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 09/06/2026 10:39 AM.
En Espectáculos y editada el 09/06/2026 11:08 AM.