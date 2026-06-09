Fallece la cantante surcoreana Kim Yoon‑seol a los 27 años

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Kim Yoon‑seol, conocida por su paso por programas como Voice Kids y The Voice Korea, murió el 7 de junio en Guri, Corea del Sur. La causa de su deceso no ha sido revelada y su velorio se realizó en una funeraria del Hospital de Guri.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 09/06/2026 02:51 PM.
En Espectáculos y editada el 09/06/2026 03:06 PM.