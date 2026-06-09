Fallece la cantante surcoreana Kim Yoon‑seol a los 27 años

Se confirmó la muerte de la cantante surcoreana Kim Yoon‑seol a los 27 años el pasado 7 de junio, según informó la agencia de noticias Yonhap. El velorio se llevó a cabo en una funeraria del Hospital de Guri, en la provincia de Gyeonggi, sin que se haya divulgado la causa del fallecimiento.
Kim Yoon‑seol había estado activa en la plataforma TikTok, donde anunciaba la proximidad de los 100 días de actividad y planeaba grabar un video con sus seguidores. En sus últimas publicaciones, la artista agradeció a sus fans por el apoyo recibido.
La noticia se difundió inicialmente a través de una persona cercana a la cantante, quien compartió un mensaje emotivo en redes sociales. Tras su muerte, varios colegas del medio del entretenimiento surcoreano expresaron sus condolencias. El cantante Kim Jae‑guk, integrante de la banda Tacopy, escribió: "Kim Yoon‑seol, que apareció como la Cantante Nº 6, se ha ido al cielo".
Kim Yoon‑seol se dio a conocer en 2013 al participar en el programa infantil Voice Kids de Mnet. Posteriormente, formó parte de otros concursos televisivos como I Can See Your Voice 7, The Voice Korea 2020 y Sing Again 4 de JTBC, consolidándose como una figura emergente en la escena musical surcoreana.
El fallecimiento de la joven artista ha generado una ola de mensajes de pésame y reflexión sobre la presión que enfrentan los talentos jóvenes en la industria del entretenimiento.