Fallece Jaime Sánchez Rosaldo, padre de Alessandra Rosaldo, a los 84 años

El lunes 8 de junio de 2026 falleció Jaime Sánchez Rosaldo, productor musical y manager de renombre, a los 84 años. La noticia fue confirmada por la cuenta oficial de Televisa Espectáculos en Instagram, que recordó su papel fundamental en la construcción de las carreras de figuras como Lucero, Lupita D’Alessio y el dúo Sentidos Opuestos.
Según fuentes cercanas al periodista Carlo Uriel, la causa del deceso habría sido un infarto cardiovascular. El fallecimiento ocurrió alrededor de las 18:30 horas. Le sobreviven sus hijas Mariana, Valeria y Alessandra, así como su exesposa Gabriela Barrero. La propia Alessandra Rosaldo confirmó la noticia a través del comunicador en su cuenta de X, aunque ella y su esposo, Eugenio Derbez, no han emitido declaraciones públicas al respecto.
Ventaneando también lamentó la pérdida en sus redes sociales, destacando la trayectoria de Sánchez Rosaldo, quien durante más de cinco décadas estuvo entre los productores y representantes artísticos más activos de su generación. Entre sus logros, trabajó con Lucero desde sus inicios, produciendo discos bajo el sello Melody, como el álbum "Lucerito" (1988), y representó a artistas como Lupita D’Alessio, Napoleón y, según testimonios, a Thalía en sus primeros pasos.
Fue él quien impulsó la formación del dúo Sentidos Opuestos, al propiciar el encuentro entre Alessandra Rosaldo, entonces corista en las giras de Lucero, y Chacho Gaytán. El grupo debutó en 1993 y alcanzó su mayor éxito en 1996 con el álbum "Viviendo del futuro".
La carrera de Sánchez Rosaldo no estuvo exenta de controversias. Su relación laboral con la cantante Dulce terminó en una disputa pública por un anticipo de OCESA que nunca se utilizó. En noviembre de 2023, la actriz Elaine Haro lo acusó de presunto acoso e intimidación, acusaciones que él negó y amenazó con acciones legales. Sus hijas y Eugenio Derbez defendieron públicamente al productor, calificando los señalamientos de intentos de llamar la atención.