Fallece Jaime Sánchez Rosaldo, padre de Alessandra Rosaldo, a los 84 años

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El productor musical y manager mexicano Jaime Sánchez Rosaldo, conocido por impulsar carreras como la de Lucero, Lupita D’Alessio y Sentidos Opuestos, murió el 8 de junio de 2026 a los 84 años, presuntamente por un infarto cardiovascular.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 09/06/2026 08:27 AM.
En Espectáculos y editada el 09/06/2026 09:27 AM.