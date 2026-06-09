Se rompe la defensa: abogado de Infante renuncia y deja el caso Adame en el aire

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El periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante perdió a su representante legal, el abogado Alonso Beceiro, tras una serie de intercambios judiciales y mediáticos con el actor Alfredo Adame que se remontan a 2022.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 09/06/2026 02:52 PM.
En Espectáculos y editada el 09/06/2026 03:11 PM.