Jacob Elordi pide no ser tocado en Tokio tras incómodo encuentro con fan viral

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El actor australiano Jacob Elordi, protagonista de “Euphoria”, fue captado deteniendo a un admirador que intentó tocarlo en Tokio. Su frase “Por favor, no me toques, hermano” desató una ola de comentarios que defienden su derecho a la intimidad y critican la invasión del espacio personal de las celebridades.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 09/06/2026 11:54 AM.
En Espectáculos y editada el 09/06/2026 12:07 PM.