Julissa de Llano revela infidelidad de Benny Ibarra y habla de su vida familiar y carrera

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La actriz Julissa de Llano Macedo volvió a los reflectores en una entrevista con Pati Chapoy, donde recordó su trayectoria y reveló que su matrimonio con Benny Ibarra terminó tras descubrir una infidelidad. Además, habló de su salud, proyectos actuales y la vida familiar que mantiene en San Ángel.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 09/06/2026 10:25 AM.
En Espectáculos y editada el 09/06/2026 10:49 AM.