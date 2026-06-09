Julissa de Llano revela infidelidad de Benny Ibarra y habla de su vida familiar y carrera

Julissa de Llano Macedo regresó a la escena pública después de varios años alejada de los reflectores al conceder una entrevista exclusiva a Pati Chapoy en su casa de San Ángel, donde ha residido desde los 16 años. En el encuentro, la actriz recordó los hitos de su vida personal y profesional, y confirmó que su matrimonio con Benny Ibarra se disolvió cuando descubrió una infidelidad del cantante.
La actriz explicó que la traición fue conocida por terceros antes que por ella, lo que provocó una ruptura dolorosa pero que, con el tiempo, ha logrado mantener una convivencia cordial por el bienestar de sus dos hijos. "Fue un momento difícil, pero decidí poner fin a la relación y seguir adelante por mis hijos", afirmó.
Julissa también rememoró su infancia y la influencia de su madre, Rita Macedo, quien la impulsó a integrarse al grupo musical familiar encabezado por su hermano Luis de Llano cuando regresó de Europa a los 16 años. Posteriormente, inició una carrera como solista y dio sus primeros pasos en el cine, la televisión y el teatro, destacándose en producciones emblemáticas como Vaselina, que marcó una etapa importante de su trayectoria.
En cuanto a su salud, la actriz reveló que sufrió una fractura de fémur hace algunos años, lo que limitó su movilidad. Actualmente continúa con fisioterapia y mantiene actividades familiares y profesionales. Su hermana, Cecilia Fuentes Macedo, está trabajando en un proyecto editorial relacionado con la vida de Julissa.
Hoy, Julissa vive rodeada de sus hijos, nietos y demás familiares, y sigue vinculada a proyectos vinculados con La Onda Vaselina, agrupación con la que mantuvo una larga relación profesional. A pesar de la polémica ruptura con Benny Ibarra, la actriz subrayó que la relación con él se ha mantenido cordial a lo largo de los años.