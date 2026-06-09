Karina Yapor señala a Armando Gómez por insultos tras demanda contra Trevi

Karina Yapor, ex‑miembro del llamado "clan Trevi‑Andrade", confirmó que el esposo de Gloria Trevi, Armando Gómez, la insultó en redes sociales tras su reciente intervención en el proceso judicial contra la cantante en EE. UU. En una publicación de Instagram, la periodista describió el ataque verbal como una "revictimización" que se suma a los abusos que ella y otras víctimas han sufrido desde hace más de una década.
Yapor explicó que, a diferencia de sus primeros testimonios, en esta ocasión no ocultó el nombre del agresor. "Armando Gómez me llamó de forma despectiva y me acusó de mentir", escribió, añadiendo que los comentarios fueron dirigidos a desacreditar su versión de los hechos y a silenciarla frente a la opinión pública.
El mensaje de la periodista también abordó la constante culpabilización de los padres de las víctimas, señalando que "esas dos mujeres" —refiriéndose a Gloria Trevi y a su esposo— han perpetuado la revictimización. Asimismo, Yapor reiteró su postura respecto al productor Sergio Andrade, indicando que cualquier información adicional sobre él debería ser solicitada directamente a la artista.
El caso judicial contra Gloria Trevi, que enfrenta cargos de abuso sexual y explotación de menores en los Estados Unidos, ha reavivado el debate sobre la responsabilidad de los involucrados y la protección de las víctimas. La denuncia de Yapor añade un nuevo elemento al conflicto, al evidenciar presuntas agresiones verbales por parte del entorno cercano de la cantante.
Hasta el momento, ni Gloria Trevi ni Armando Gómez han emitido declaraciones oficiales en respuesta a las acusaciones de Yapor.