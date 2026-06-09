Karina Yapor señala a Armando Gómez por insultos tras demanda contra Trevi

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La periodista Karina Yapor reveló en redes sociales que fue agredida verbalmente por Armando Gómez, cónyuge de la cantante Gloria Trevi, mientras retomaba su testimonio en el nuevo juicio que enfrenta la artista en Estados Unidos.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 09/06/2026 08:22 AM.
En Espectáculos y editada el 09/06/2026 09:12 AM.