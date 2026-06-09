Madonna causa revuelo por provocadora escena en video de su nuevo álbum Confessions II

Madonna presentó este miércoles un nuevo proyecto audiovisual para promocionar su próximo álbum Confessions II, una producción que reúne varias canciones inéditas y que incorpora una narrativa cinematográfica de aproximadamente diez minutos de duración. El cortometraje musical acompaña los primeros seis temas del disco y cuenta con la participación de celebridades como Kate Moss, Benedict Cumberbatch, Odessa A’zion y Julia Garner, quien también ha sido vinculada a una futura biografía de la artista.
El material ha generado controversia tras una escena en la que la cantante, dentro de una discoteca, arrastra a un joven a un cubículo de baño para un encuentro subido de tono. En la secuencia, Madonna se arrodilla mientras otra persona observa desde fuera del cubículo; luego el hombre la levanta para montar a la artista. La puesta en escena ha sido descrita por algunos seguidores como una muestra de la audacia visual que caracteriza a la reina del pop.
Los críticos y usuarios de redes sociales se han dividido entre quienes defienden la libertad creativa de Madonna y quienes consideran la escena innecesariamente provocadora. Un fan comentó: “En una época en la que lo visual apenas importa, Madonna aparece con un vídeo completo para seis canciones. Nos demuestra una vez más por qué es la última verdadera estrella del pop”.
El nuevo álbum marca el regreso de Madonna al universo musical que exploró en Confessions on a Dance Floor (2005), uno de los trabajos más destacados de su catálogo dance. En esta ocasión vuelve a colaborar con el productor y DJ británico Stuart Price, responsable de la producción del proyecto.
El lanzamiento oficial de Confessions II está previsto para el 3 de julio. Como parte de la campaña promocional, la artista ha interpretado algunas de las nuevas canciones en presentaciones recientes, incluyendo “I Feel So Free”, “Bring Your Love” y “Love Sensation”, y ha participado en las celebraciones del Orgullo LGBTQ+ en Nueva York, compartiendo escenario con Price.
Madonna ha reiterado en sus redes sociales que seguirá tomando decisiones creativas de acuerdo con su visión artística, pese a las críticas que a menudo enfrenta por su edad y por desafiar los estereotipos de la industria. “Vivimos en un mundo que se niega a celebrar a las mujeres mayores de 45 años y siente la necesidad de castigarlas si siguen siendo decididas, trabajadoras y aventureras”, escribió la cantante.