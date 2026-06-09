Madonna causa revuelo por provocadora escena en video de su nuevo álbum Confessions II

...

La icónica cantante lanzó un cortometraje musical de diez minutos que acompaña los seis primeros temas de su próximo álbum Confessions II. Una secuencia en la que Madonna mantiene un encuentro sexual en un baño de discoteca ha despertado críticas y elogios en redes y medios. El proyecto, que incluye a figuras como Kate Moss y Benedict Cumberbatch, se estrenará el 3 de julio.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 09/06/2026 08:19 AM.
En Espectáculos y editada el 09/06/2026 08:37 AM.