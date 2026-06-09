Majo Aguilar rompe el silencio y muestra su lado más familiar en redes

La intérprete de "Cuéntame", Majo Aguilar, utilizó sus redes sociales para difundir una serie de fotografías inéditas en las que aparece acompañada de su padre, Antonio Aguilar Jr., su hermana melliza Flor Susana y otros familiares, generando una ola de halagos que calificaron la escena como "una bonita familia".
En los últimos días, la ausencia de Majo Aguilar en el homenaje a su abuelo, el legendario Antonio Aguilar, alimentó especulaciones sobre un posible distanciamiento dentro de la familia. Pepe Aguilar, hijo de Antonio y padre de Majo, explicó que la falta de participación de su hija no es definitiva y que se esperan futuros proyectos discográficos que la incluirán nuevamente.
En una publicación de Instagram, Majo mostró cómo celebró su reciente cumpleaños bajo la lluvia, compartiendo momentos íntimos con su familia. Entre las fotos destaca una en la que posa junto a Antonio Aguilar Jr., mientras que en un video viral se la ve disfrutando de una tarde con su papá y su hermana Flor Susana.
Los internautas inundaron la publicación con comentarios positivos, describiendo la escena como un reflejo de unidad familiar. Medios como De Primera Mano resaltaron la importancia de estos gestos en medio de las polémicas que rodean a la dinastía Aguilar, especialmente entre Majo y su prima Ángela Aguilar.
Majo Aguilar es hija de Antonio Aguilar Jr. y Susana Carrillo, nieta de Antonio Aguilar y Flor Silvestre, y hermana de Flor Susana, Mariana y Constanza. A diferencia de algunos miembros de la familia, ha optado por una carrera más discreta, enfocándose en su música sin buscar la polémica.
Pepe Aguilar confirmó que Majo participará en futuros lanzamientos y colaboraciones, manteniendo viva la tradición musical de la familia Aguilar. Mientras tanto, la cantante continúa consolidando su estilo propio, alejado de los escándalos y centrado en su arte.