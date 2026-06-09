Majo Aguilar rompe el silencio y muestra su lado más familiar en redes

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La cantante Majo Aguilar sorprendió a sus seguidores al publicar imágenes inéditas junto a su padre, Antonio Aguilar Jr., y otros miembros de la dinastía Aguilar, recibiendo elogios y disipando rumores sobre su ausencia en el homenaje a su abuelo.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 09/06/2026 08:23 AM.
En Espectáculos y editada el 09/06/2026 09:17 AM.