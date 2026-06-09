Preocupa la salud de Majo Espinosa: es sometida a una tercera operación

La bailarina y creadora de contenido Majo Espinosa, conocida en redes como @majoespinosa16 y vinculada al grupo musical Santa Fe Klan, ingresó ayer a una tercera cirugía de urgencia. La familia informó a través de sus redes sociales que la intervención se realizó por complicaciones derivadas del cáncer de ovario diagnosticado a principios de año.
El diagnóstico reveló la presencia de ganglios de gran tamaño que no respondían adecuadamente al tratamiento, a pesar de que los marcadores tumorales habían disminuido. Tras varias sesiones de quimioterapia, el tumor se redujo lo suficiente como para programar una segunda cirugía el 20 de mayo, pero nuevas complicaciones obligaron a una nueva intervención hospitalaria.
Los médicos, ante la falta de mejoría, decidieron operar a la joven por tercera vez, lo que evidencia la gravedad y complejidad del caso. La familia, que no ha podido ofrecer un pronóstico definitivo, agradeció las oraciones y el apoyo de los seguidores.
Además del reto médico, la familia de Majo enfrenta una importante carga económica. Los costos de quimioterapias, estudios de imagen y cirugías han motivado la apertura de una campaña en GoFundMe con la meta de 1.8 millones de pesos para cubrir los gastos médicos.
Majo Espinosa es una bailarina profesional y creadora de contenido digital que ha ganado notoriedad por sus coreografías inspiradas en artistas urbanos como Santa Fe Klan, El Alfa, Ryan Castro y J Balvin. Con más de un millón de seguidores, ha colaborado con marcas y proyectos dentro del entretenimiento, lo que ha convertido su lucha personal en un tema de amplio interés público.
La comunidad sigue de cerca su estado de salud y ha expresado su apoyo a través de mensajes, donaciones y la difusión de la campaña de recaudación.