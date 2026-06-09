Preocupa la salud de Majo Espinosa: es sometida a una tercera operación

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Majo Espinosa, bailarina y creadora de contenido vinculada a Santa Fe Klan, fue ingresada a una tercera cirugía de urgencia en menos de un mes tras complicaciones de su cáncer de ovario, generando gran preocupación entre sus seguidores y familiares.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 09/06/2026 08:23 AM.
En Espectáculos y editada el 09/06/2026 09:20 AM.