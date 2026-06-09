María Victoria reaparece radiante a los 103 años y enternece a las redes

La actriz y cantante María Victoria, nacida el 26 de febrero de 1923, volvió a aparecer en público a sus 103 años, sorprendiendo a varias generaciones de admiradores que la conocen por su trayectoria en cine, televisión, teatro y música.
Las imágenes, difundidas por el programa Hoy, mostraron a la artista sentada en un sillón color marfil, rodeada de familiares y amigos cercanos, mientras la cantante Tania Libertad ofrecía una interpretación especial en una reunión íntima. María Victoria lució un elegante conjunto azul de dos piezas, complementado con discretos accesorios y su característico peinado, manteniendo la serenidad y la sonrisa que la han distinguido durante décadas.
El encuentro, aunque privado, permitió a los televidentes y usuarios de redes sociales ver cómo luce hoy una de las últimas figuras vivientes de la Época de Oro del cine mexicano. Las reacciones en línea fueron mayormente de celebración y nostalgia, resaltando la importancia de su legado cultural.
María Victoria, cuyo nombre real es María Victoria Gutiérrez Cervantes, alcanzó la fama como cantante de boleros y música tropical antes de consolidarse como estrella de cine en los años 40 y 50. Sin embargo, fue su papel de Inocencia Escarabarzaleta en la serie La criada bien criada el que la catapultó a la popularidad masiva, convirtiéndose en un fenómeno cultural de la comedia mexicana.
Su carrera, que abarcó más de siete décadas, la posicionó como una de las pocas artistas mexicanas que triunfó simultáneamente en la música, el cine, la televisión y el teatro. Canciones como "Cuidadito" y sus icónicos vestidos de sirena siguen presentes en la memoria colectiva del país.
La reciente aparición de María Victoria no solo reafirma su vigencia, sino que también invita a nuevas generaciones a redescubrir su obra a través de reposiciones y archivos audiovisuales, manteniendo viva la herencia de la Época de Oro del entretenimiento nacional.