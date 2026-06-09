María Victoria reaparece radiante a los 103 años y enternece a las redes

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La legendaria actriz y cantante María Victoria, ícono de la Época de Oro del cine mexicano, fue vista públicamente a los 103 años durante una reunión familiar donde disfrutó de una presentación privada de Tania Libertad, generando gran entusiasmo entre sus seguidores.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 09/06/2026 01:09 PM.
En Espectáculos y editada el 09/06/2026 01:29 PM.