Nick Reiner solicita acceso a fideicomiso familiar mientras enfrenta cargos por doble homicidio

Nick Reiner, hijo del reconocido director de cine Rob Reiner y la fotógrafa Michele Singer Reiner, interpuso el lunes una solicitud ante el tribunal del condado de Los Ángeles para que los fiduciarios del fideicomiso familiar le entreguen los recursos que, según el documento de 1993, le corresponden al cumplir 30 años y, de inmediato, los que le corresponderían al cumplir 35.
Los padres de Nick fueron asesinados a puñaladas el 14 de diciembre en su residencia de Brentwood, Los Ángeles. Desde entonces, el joven ha sido detenido bajo cargos de doble homicidio, aunque se ha declarado inocente. Contrató al abogado Alan Jackson, quien abandonó el caso menos de un mes después, alegando razones que no pudo revelar.
El fideicomiso de Nick, que forma parte de un conjunto de fideicomisos creados por Rob y Michele Reiner, contiene al menos 1.5 millones de dólares en activos. Sin embargo, el administrador fiduciario, el abogado Paul R. Kanin, ha presentado una serie de excusas cambiantes para negar la liberación de los fondos, argumentando supuestas dudas sobre la capacidad de Nick, argumentos que el propio Reiner califica de infundados.
Según la petición, Nick necesita el dinero de forma inmediata para cubrir honorarios de defensa, gastos básicos de detención y otras necesidades esenciales. Además, la solicitud indica que el monto que le corresponde al cumplir 35 años también debería ser entregado sin dilación.
El proceso judicial contra Nick Reiner avanza lentamente; se espera una audiencia preliminar en septiembre y, de ser hallado culpable, podría enfrentar la pena de muerte. El fiscal del distrito, Nathan Hochman, aún no ha decidido si solicitará dicha pena.
Los hermanos de Nick, Jake y Romy Reiner, inicialmente se comprometieron a pagar los honorarios de Jackson, pero posteriormente cambiaron de posición. Jake Reiner ha descrito la situación como una “pesadilla viviente” y ha expresado su frustración ante la falta de respuestas claras.