Nick Reiner solicita acceso a fideicomiso familiar mientras enfrenta cargos por doble homicidio

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El hijo del director Rob Reiner, Nick Reiner, de 32 años, presentó una petición ante un tribunal del condado de Los Ángeles para que los fiduciarios le entreguen la mitad del dinero del fideicomiso creado por sus padres, alegando que lo necesita para su defensa contra los cargos de asesinato que enfrenta.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 09/06/2026 10:28 AM.
En Espectáculos y editada el 09/06/2026 10:45 AM.