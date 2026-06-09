Rafael Inclán revela el romance que vivió con Maribel Guardia en los años 80

El actor Rafael Jiménez Inclán, reconocido por su trayectoria en el cine de ficheras y ganador del Ariel a Mejor Actor, habló este lunes en el programa de Matilde Obregón sobre la relación que mantuvo con la icónica actriz, modelo y cantante Maribel Guardia.
Según Inclán, el romance nació de la convivencia diaria mientras filmaban varias producciones conjuntas, entre ellas Macho que ladra no muerde, De todas… ¡todas!, Un hombre violento y A garrote limpio. “Fue algo que surgió de la cercanía en el set, una relación de película”, comentó el actor, quien añadió que la duración del vínculo fue breve, aunque no especificó el tiempo exacto.
El actor describió a Maribel como “una gran persona” y recordó que, a pesar de la fama y los rumores, la relación se mantuvo en un plano de respeto y admiración mutua. “Nos divertíamos, compartíamos bromas y, sobre todo, había una química que se notaba en pantalla”, señaló Inclán, quien bromeó al referirse a la brevedad del romance.
Maribel Guardia, quien llegó a México desde Costa Rica y se consolidó como una de las figuras más queridas del espectáculo, también compartió pantalla con Inclán en la mencionada época del cine popular, caracterizado por su humor picante y contenido dirigido a un público adulto.
El actor, nacido el 22 de febrero de 1941 en Mérida, Yucatán, ha tenido una vida sentimental marcada por tres matrimonios, pero la relación con Guardia sigue siendo una de las anécdotas más recordadas por los seguidores del cine de los años 80. Aunque no se revelaron detalles íntimos, Inclán enfatizó que la experiencia dejó buenos recuerdos y que “Maribel siempre será una gran persona”.
Esta entrevista forma parte de la serie de testimonios que Matilde Obregón está realizando con figuras emblemáticas del entretenimiento mexicano, con el objetivo de rescatar momentos históricos del cine y la televisión del país.