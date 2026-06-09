Rafael Inclán revela el romance que vivió con Maribel Guardia en los años 80

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En una entrevista exclusiva para Matilde Obregón, el actor Rafael Inclán rememora su relación sentimental con la cantante y actriz costarricense Maribel Guardia, surgida durante la época del cine de ficheras y marcada por la camaradería en el set.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 09/06/2026 08:20 AM.
En Espectáculos y editada el 09/06/2026 08:51 AM.