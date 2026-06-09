¡Samba y regional mexicano! Ronaldinho lanza disco y sorprende cantando con Luis R. Conriquez

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El exfutbolista brasileño lanza su primer disco musical, “Camisa 10”, y participa como vocalista en la canción “Bajo Perfil” junto al mexicano Luis R. Conriquez, marcando su incursión oficial en la industria musical.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 09/06/2026 01:10 PM.
En Espectáculos y editada el 09/06/2026 01:17 PM.