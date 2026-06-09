¡Samba y regional mexicano! Ronaldinho lanza disco y sorprende cantando con Luis R. Conriquez

Ronaldinho Gaúcho se adentra en la música con el lanzamiento de su álbum debut Camisa 10, disponible en todas las plataformas digitales. En la pista Bajo Perfil colabora como intérprete con el popular cantante regional mexicano Luis R. Conriquez, consolidando su primera aparición oficial como cantante.
El proyecto, anunciado el 9 de junio de 2026, reúne a 30 canciones y a artistas de 18 países, combinando géneros como trap, reguetón, reggae y sonidos urbanos con influencias latinas. Además de Conriquez, el brasileño comparte micrófono con Pitbull en “Vamos a Celebrar” y con Tony Aguirre en “La Verde”.
Ronaldinho, conocido mundialmente por sus regates y logros futbolísticos, había manifestado su afición por la música en diversas entrevistas, pero este es su primer trabajo discográfico bajo el sello Ronaldinho Gaúcho. En una declaración oficial, el excampeón mundial expresó que el álbum busca “celebrar la multiculturalidad que se vive en una Copa del Mundo”, invitando a los oyentes a disfrutar de una hora y veinticuatro minutos de diversidad sonora.
El disco abre con “Lead”, interpretada por el jamaicano Sean Paul, y cuenta con la participación de artistas como Juan Magán, Lenin Ramírez, DJ Nelson, Vege Dream, Big Metra, Kevin Flores, White Star, Kevin AMF, Millonario, Edwin Luna y La Trakalosa de Monterrey, entre otros.
“Camisa 10” ya está disponible en Spotify, Apple Music, YouTube Music y otras plataformas. Con esta iniciativa, Ronaldinho demuestra que, más allá de los estadios, sigue reinventándose y conectando con millones de seguidores a través de la música.