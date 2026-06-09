Verónica Castro será coronada como “Reina de los 80” en la Marcha del Orgullo LGBT

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La icónica actriz y cantante Verónica Castro será honrada por la comunidad LGBT durante la Marcha del Orgullo, donde será coronada como “Reina de los 80”. El anuncio, difundido por Angelo Diep en Grupo Milenio, destaca la relevancia histórica del gesto y la salud de la artista.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 09/06/2026 08:24 AM.
En Espectáculos y editada el 09/06/2026 09:40 AM.