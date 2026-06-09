Verónica Castro será coronada como “Reina de los 80” en la Marcha del Orgullo LGBT

Verónica Castro, una de las figuras más emblemáticas del entretenimiento mexicano, será coronada como “Reina de los 80” durante la Marcha del Orgullo LGBT que se celebrará este fin de semana en la Ciudad de México. El homenaje, anunciado por el periodista Angelo Diep en la edición impresa de Grupo Milenio, reconoce la trayectoria de la artista como cantante, actriz y conductora, y subraya la importancia de su presencia en un evento de gran relevancia social.
Diep señaló que la coronación será “histórica” y que Verónica ha expresado su deseo de ser coronada “frente al pueblo, frente a los que me hicieron”. Además, el periodista indicó que se están tomando todas las medidas necesarias para garantizar la salud y el bienestar de la artista durante el traslado y la ceremonia.
El evento también podría contar con la participación de Cristian Castro, hermano del ícono, aunque aún no se ha confirmado oficialmente. Angelo Diep advirtió que este podría ser uno de los últimos momentos en los que Verónica Castro aparezca en un escenario de gran magnitud, lo que añade un matiz emotivo al homenaje.
La comunidad LGBT ha manifestado su apoyo a la iniciativa, resaltando el legado de Verónica en la cultura popular de los años 80 y su influencia en varias generaciones. La coronación se enmarca dentro de la agenda de la Marcha del Orgullo, que busca visibilizar la diversidad y la inclusión en México.
Los organizadores invitan al público a seguir la transmisión en vivo a través de los canales oficiales de la Marcha del Orgullo y de Grupo Milenio, donde se podrán consultar más detalles y futuros anuncios relacionados con el evento.