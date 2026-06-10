“Mi corazón está roto”: Alessandra Rosaldo enfrenta una dolorosa pérdida familiar

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La cantante y actriz Alessandra Rosaldo compartió un sentido mensaje y un carrusel de fotos para honrar a su padre, el reconocido productor Jaime Sánchez Rosaldo, quien falleció a los 84 años. El tributo resaltó su legado en la música mexicana y la profunda tristeza de la familia.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 10/06/2026 01:59 PM.
En Espectáculos y editada el 10/06/2026 03:30 PM.