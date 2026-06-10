“Mi corazón está roto”: Alessandra Rosaldo enfrenta una dolorosa pérdida familiar

Alessandra Rosaldo atravesó uno de los momentos más dolorosos de su vida tras la muerte de su padre, don Jaime Sánchez Rosaldo, a los 84 años. La artista utilizó sus redes sociales para publicar un emotivo mensaje acompañado de un carrusel de fotografías que rememoran los instantes más significativos vividos junto a él.
En su publicación, la integrante de Sentidos Opuestos describió a su padre como un hombre "libre, sonriente, rodeado de amor, del amor que sembró en nosotras y que cultivó toda su vida". "No tengo las palabras. Mi corazón está roto. Mi único consuelo es saber que ya no sientes dolor, que ya estás en paz", escribió la cantante.
Rosaldo también resaltó el legado que deja su progenitor y expresó su gratitud por haber compartido la vida a su lado: "Vuela alto papito, tu legado seguirá vivo en nosotras y en todo el amor que esparciste en cada paso de tu existencia. Te amo más allá de las palabras, agradezco, celebro y honro tu vida. Qué bendición ser tu hija y haber crecido bajo tus alas, volando junto a ti".
El fallecimiento de Jaime Sánchez Rosaldo se dio a conocer el 9 de junio. Reconocido en la industria del entretenimiento mexicano, el productor musical y promotor de talentos impulsó carreras de figuras como Lucero, Lupita D'Alessio y José María Napoleón, y jugó un papel fundamental en el desarrollo artístico de su hija y del dúo Sentidos Opuestos. Según reportes de prensa, la causa probable sería un infarto cardiovascular, aunque la familia no ha emitido un comunicado oficial al respecto.
En medio del duelo, la esposa de Eugenio Derbez, Silvia Derbez, agradeció las muestras de cariño recibidas: "Gracias por las innumerables muestras de cariño y amor hacia mi padre, gracias a todos los que nos acompañaron ayer y gracias a todos los que se han hecho presentes con mensajes, flores y muestras de amor".
La publicación de Alessandra se llenó rápidamente de condolencias de amigos, colegas y seguidores, quienes expresaron su apoyo a la familia Rosaldo Derbez. Con una destacada trayectoria dentro del medio artístico, Jaime Sánchez Rosaldo deja un importante legado en la música mexicana y en la vida de quienes lo conocieron.
La familia Rosaldo Derbez enfrenta ahora la pérdida de uno de sus pilares más importantes, mientras la comunidad del espectáculo rinde tributo a su memoria.