Herencia de Daniel Bisogno: Alex denuncia acciones de Cristina Riva Palacio

Alex Bisogno afirmó en entrevista con Hugo Maldonado (TV) que Cristina Riva Palacio habría tomado control de los bienes de su hermano Daniel, fallecido en febrero de 2025, y que incluso habría organizado fiestas en la casa familiar mientras el juzgado aún no autoriza su uso.
Según el presentador, la exesposa cambió las chapas de la puerta, impidió que su padre y él accedieran a la urna con las cenizas de Daniel y se llevó la camioneta del fallecido y la de su madre, pese a que el proceso de intestado sigue abierto y no se ha dictado sentencia sobre la herencia.
Bisogno sostuvo que Daniel había dejado claro, antes de morir, que sus bienes no debían venderse hasta que su hija Micaela alcanzara la mayoría de edad. Él asegura que la disputa surgió cuando Riva Palacio intentó disponer de las propiedades sin respetar esa voluntad.
El conductor también señaló que la casa cuenta con circuito cerrado de videovigilancia, por lo que, en su opinión, las imágenes demostrarían que fue la exesposa quien restringió el acceso y no al revés. Añadió que los guardias de la zona le confirmaron el uso que Riva Palacio está dando a los inmuebles.
El conflicto familiar se intensificó cinco semanas después del fallecimiento, cuando Alex denunció públicamente que su padre no pudo entrar a la vivienda donde estaban las cenizas. Riva Palacio habría respondido acusándolo de robo ante la conductora Pati Chapoy.
El proceso de intestado, iniciado porque Daniel no dejó testamento, determinará quién heredará la casa de Cocoyoc, la residencia de la zona y otros bienes. Mientras tanto, Alex Bisogno lamenta la falta de contacto con su sobrina Micaela, a quien acusa de haber sido excluida por la madre.
Las declaraciones de Bisogno se enmarcan en una disputa legal y familiar que aún está pendiente de resolución judicial.