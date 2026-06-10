Herencia de Daniel Bisogno: Alex denuncia acciones de Cristina Riva Palacio

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El hermano del fallecido conductor, Alex Bisogno, denunció que la exesposa de Daniel, Cristina Riva Palacio, habría cambiado las cerraduras de la casa familiar, impedido el acceso a las cenizas y tomado posesión de vehículos y la residencia sin autorización judicial, en medio de un proceso de intestado.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 10/06/2026 07:59 AM.
En Espectáculos y editada el 10/06/2026 09:42 AM.