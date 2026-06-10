Ariana Grande logra su décimo número uno en el Billboard Hot 100

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La cantante estadounidense debutó en la cima del Billboard Hot 100 con su nuevo sencillo, logrando su décimo número uno y empatando con artistas como Janet Jackson y Bruno Mars.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 10/06/2026 08:00 AM.
En Espectáculos y editada el 10/06/2026 09:37 AM.