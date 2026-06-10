Ariana Grande logra su décimo número uno en el Billboard Hot 100

En la edición semanal del Billboard Hot 100, el sencillo “Hate That I Made You Love Me” de Ariana Grande debutó directamente en el puesto número 1, convirtiéndose en el décimo tema de la artista que lidera la lista. Con 23,6 millones de reproducciones en streaming, 18,9 millones de impresiones radiales y 70 000 unidades vendidas en su primera semana, el tema consolidó a Grande entre el reducido grupo de intérpretes que han alcanzado diez liderazgos en el ranking.
El éxito se produce en medio de la gira Eternal Sunshine Tour y a pocos meses del lanzamiento de su próximo álbum, Petal, programado para el 31 de julio. Además de la versión principal, la estrategia comercial incluyó versiones “lyric draft”, “bad news montage”, “live from rehearsal”, mezclas a cappella e instrumentales, así como formatos físicos en casete, vinilo y CD.
Con este décimo número uno, Ariana Grande comparte el décimo puesto histórico del Hot 100 con Janet Jackson, Bruno Mars y Stevie Wonder, y se coloca a la par de Taylor Swift en la categoría de debutes directos en la cima, solo superada por Drake, quien cuenta con diez.
El logro también beneficia a los productores y compositores de la canción. Grande coescribió y co‑produjo el tema junto a Max Martin e ILYA. Martin amplió su récord como productor con más sencillos número uno, alcanzando 28, y se mantiene en el segundo lugar entre compositores con 30, detrás de Paul McCartney (32).
En la lista, “Hate That I Made You Love Me” superó a “Choosin’ Texas” de Ella Langley, que quedó en segundo lugar, mientras que Drake, Langley y Bruno Mars completaron los cinco primeros puestos.
La cantante, de 32 años, continuará su gira con presentaciones en Los Ángeles (Crypto.com Arena y Kia Forum) y seguirá promocionando Petal mientras consolida su posición como una de las artistas más exitosas de la historia del Hot 100.