Belinda y Andrea Bocelli sorprenden con “Bésame Mucho” en los ensayos del FIFA Countdown Concert

En los ensayos del FIFA Countdown Concert, programado para el miércoles 10 de junio en el Auditorio Nacional, Belinda y Andrea Bocelli sorprendieron a los reporteros al cantar a capela el clásico bolero “Bésame Mucho”. La interpretación, captada en videos difundidos en redes sociales, fue recibida con aplausos y gritos de entusiasmo por parte del público presente.
El concierto, que se transmitirá en vivo a través de las cuentas oficiales de la FIFA a las 17:00 horas, forma parte de la antesala de la ceremonia de apertura del Mundial de fútbol 2026, cuya sede será compartida por México, Estados Unidos y Canadá. Además de Belinda y Bocelli, el cartel incluye a Elena Rose y al grupo Los Ángeles Azules, quienes compartirán escenario con la cantante mexicana.
En otro video viral, se muestra a Shakira y Belinda conversando en el backstage de la inauguración, lo que ha alimentado rumores sobre una posible colaboración en el espectáculo previsto para el jueves 11 de junio a las 12:30 en el Estadio Ciudad de México. Sin embargo, hasta el momento ninguna de las dos artistas ha confirmado oficialmente su participación conjunta.
El programa oficial de la gala de apertura coloca a Shakira como figura principal, acompañada por Burna Boy con el tema oficial “Dai Dai”. Por su parte, Belinda interpretará “Por ella” junto a Los Ángeles Azules. La participación de Shakira se extenderá al primer espectáculo de medio tiempo de la final del Mundial, que se celebrará en Estados Unidos, donde también se presentará con BTS y Madonna.
La inesperada colaboración entre Belinda y el renombrado tenor italiano refuerza el carácter internacional y multicultural del evento, que busca integrar a artistas de los tres países anfitriones y a figuras de la escena musical global.