Belinda y Andrea Bocelli sorprenden con “Bésame Mucho” en los ensayos del FIFA Countdown Concert

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Durante los ensayos previos al FIFA Countdown Concert, la cantante mexicana Belinda y el tenor italiano Andrea Bocelli interpretaron a capela “Bésame Mucho”, generando gran expectación antes de la inauguración del Mundial 2026 en la Ciudad de México.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 10/06/2026 05:55 AM.
En Espectáculos y editada el 10/06/2026 06:12 AM.