Callum Turner alimenta rumores sobre ser el próximo James Bond y se muestra divertido

En una entrevista reciente, Callum Turner se negó a confirmar ni desmentir los rumores que lo sitúan como favorito para interpretar al próximo James Bond. “Hasta tus mejores amigos te preguntan, te escriben personas con las que no has hablado en diez años, y tú no sabes nada”, comentó el actor británico, añadiendo que la situación le parece “bastante divertida”. Cuando se le preguntó si aceptaría el papel, Turner solo rió y respondió que no comentaría al respecto.
El proceso de casting para la nueva entrega de Bond, dirigida por Denis Villeneuve y anunciada por Amazon MGM, ya está en marcha. Entre los nombres que circulan están el australiano Jacob Elordi, respaldado por Rosamund Pike, y Tom Francis, quien habría realizado una audición formal.
George Clooney, quien trabajó con Turner en The Boys in the Boat (2023), expresó su apoyo: “Espero que Callum sea el próximo Bond. Es alto, guapo, encantador y británico; el candidato perfecto”. Clooney también elogió la trayectoria del actor, resaltando su capacidad para elegir proyectos interesantes y su creciente reconocimiento en la industria.
Turner, nacido en Londres, inició su carrera a los 20 años y ha participado en la saga Animales fantásticos, la miniserie Masters of the Air de Apple TV+, y protagonizó The Boys in the Boat. Este verano llegará a los cines con Rose of Nevada, Rosebush Pruning y la comedia romántica One Night Only, dirigida por Will Gluck, quien asegura que el actor “puede hacer cualquier cosa”.
Además, Turner tiene en agenda un remake del clásico de terror Possession junto a Margaret Qualley, y el filme de béisbol The Comebacker con Tom Hanks. En el plano personal, el actor contrajo matrimonio recientemente con la cantante Dua Lipa.