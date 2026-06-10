Callum Turner alimenta rumores sobre ser el próximo James Bond y se muestra divertido

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El actor británico Callum Turner negó confirmar o desmentir su posible candidatura al icónico papel de James Bond, calificándolo de “bastante divertido”. Mientras Amazon MGM inicia el proceso de casting bajo la dirección de Denis Villeneuve, el director George Clooney apoya a Turner como candidato ideal. El actor, de 36 años, destaca por su variada filmografía y próximos proyectos, y recientemente se casó con la cantante Dua Lipa.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 10/06/2026 01:56 PM.
En Espectáculos y editada el 10/06/2026 03:14 PM.