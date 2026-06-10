Carlos Trejo rompe con su fama paranormal: “No creo en los extraterrestres”.

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En una entrevista con el youtuber Nayo Escobar, el investigador paranormal Carlos Trejo afirmó que no cree en extraterrestres, argumentando que la velocidad de la luz y la distancia interestelar hacen imposible su llegada. Sin embargo, sí admite la posibilidad de viajes temporales, citando supuestas evidencias históricas.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 10/06/2026 05:50 AM.
En Espectáculos y editada el 10/06/2026 09:57 AM.