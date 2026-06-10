Carlos Trejo rompe con su fama paranormal: “No creo en los extraterrestres”.

El conductor y “cazafantasmas” Carlos Trejo sorprendió a sus seguidores al declarar que no cree en extraterrestres durante una conversación con el youtuber y empresario Nayo Escobar. La respuesta, inmediata y sin titubeos, fue: “No creo en ellos”.
Trejo fundamentó su postura en la teoría de la relatividad de Albert Einstein, señalando que la luz viaja a 300 000 kilómetros por segundo y que, para que una nave extraterrestre alcance la Tierra desde Alfa Centauri —la estrella más cercana a nuestro sistema, a varios años luz de distancia—, tendría que romper la barrera de la velocidad de la luz, algo que considera “una estupidez”.
El investigador añadió que le resulta absurdo imaginar que seres inteligentes lleguen a nuestro planeta con tecnología avanzada solo para encontrarse con un campesino. Según él, la lógica de la física moderna descarta esa posibilidad.
En contraste, Trejo manifestó su creencia en los viajes en el tiempo. Aseguró que, en el futuro, la humanidad podría desarrollar la tecnología necesaria para retroceder en la historia. Citó como “prueba” el hallazgo de un supuesto batallón de la Segunda Guerra Mundial y un helicóptero en una tumba egipcia, interpretándolos como indicios de viajeros temporales.
El “cazafantasmas” concluyó que, desde su perspectiva, los extraterrestres son “viajeros a través del tiempo” y que prefiere creer en la existencia de estos últimos antes que en naves espaciales que crucen la velocidad de la luz.
Esta declaración se produce en medio de la rivalidad mediática entre Trejo y el actor Alfredo Adame, quien recientemente enfrentó al conductor en el programa Ring Royale, resultando vencedor Trejo. La entrevista con Nayo Escobar forma parte de la edición impresa de Milenio de hoy.