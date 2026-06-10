“Era una relación normal”: Charly López rompe el silencio sobre Sasha Sokol y Luis de Llano

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El cantante Charly López declaró haber sido testigo directo de la relación entre el productor Luis de Llano y la cantante Sasha Sokol cuando ella tenía 14 años, y explicó que en la época no se percibía como un abuso. Sus declaraciones llegan mientras la SCJN mantiene la condena contra De Llano por daño moral a Sokol.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 10/06/2026 05:54 AM.
En Espectáculos y editada el 10/06/2026 08:19 AM.