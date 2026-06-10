“Era una relación normal”: Charly López rompe el silencio sobre Sasha Sokol y Luis de Llano

En una entrevista concedida a medios de comunicación, el exintegrante de Garibaldi, Charly López, confirmó haber presenciado la relación entre el productor Luis de Llano y la cantante Sasha Sokol cuando ella tenía 14 años y él 39. El artista aseguró que, en aquel entonces, la diferencia de edad no generó alarma entre sus colegas del espectáculo y describió la unión como “una relación normal de pareja”.
Según López, la percepción social de la época normalizaba vínculos de menores de edad con adultos, citando que “las niñas de quince años ya estaban quedadas”. El cantante puntualizó que su testimonio no busca invalidar la denuncia de Sokol ni defender a De Llano, sino relatar lo que él vivió: “Yo nunca vi que se estuvieran escondiendo ni Luis ni Sasha”.
El músico también distinguió entre la visión de entonces y la valoración actual: “Ahora pasa este tiempo y está bien que levanten la voz; es diferente a como se veía en ese momento”. Al ser consultado sobre la posibilidad de una disculpa pública de De Llano, López respondió con cautela, indicando que “espero que sí, pero no soy Luis de Llano”.
Advirtió, además, sobre los riesgos de juzgar sin matices, recordando casos en los que artistas fueron marcados como agresores pese a que las acusaciones resultaron falsas. “Hay ejemplos de que alguien está acusado de violación y resulta que salió a decir: ‘Es que lo querían sacar dinero’”, explicó.
Charly López reiteró su apoyo a las mujeres que denuncian, subrayando que “hablar bien de Luis no quiere decir que no respete lo que ella está haciendo”. Reconoció que la percepción de la relación cambia radicalmente cuando se describe en términos crudos: “Cuando lo pones como una niña de catorce y un hombre de treinta, en ese concepto te brinca de aquí al cielo”.
En 2022, Sasha Sokol denunció públicamente que Luis de Llano mantuvo una relación ilícita y asimétrica con ella cuando tenía 14 años. El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México condenó a De Llano en 2023 por daño moral; la SCJN confirmó la sentencia en junio de 2025, ordenando una indemnización, una disculpa pública y la prohibición de mencionarla. Hasta el 8 de marzo de 2026, De Llano no ha cumplido la sentencia.