¿Mensaje para los críticos? Nodal presume a Ángela Aguilar y un detalle se roba las miradas

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El cantante sonorense compartió en sus historias de Instagram una imagen de Ángela Aguilar recostada en un sillón, donde se observan sus piernas en minifalda y botas vaqueras, junto al anillo de compromiso. La publicación se dio a pocos días del concierto de la pareja en la Plaza de Toros de la Ciudad de México y generó amplio debate en redes sociales.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 10/06/2026 05:54 AM.
En Espectáculos y editada el 10/06/2026 11:57 AM.