¿Mensaje para los críticos? Nodal presume a Ángela Aguilar y un detalle se roba las miradas

Christian Nodal volvió a acaparar la atención del público al publicar en sus historias de Instagram una fotografía en la que se ve a Ángela Aguilar recostada en un sillón, mostrando únicamente sus piernas, una minifalda y botas vaqueras. Lo que llamó la atención fue la mano de la cantante, que exhibía el anillo de compromiso de oro plateado con diamante oval.
La imagen se difundió pocos días después del concierto de la pareja en la Plaza de Toros de la Ciudad de México, donde ambos compartieron escenario durante la gira "Pa’l Cora". En ese evento, Ángela Aguilar también subió a sus redes un video detrás de cámaras que incluía abrazos, maquillaje y conversaciones con su hermano Leonardo Aguilar.
Tras la publicación de Nodal, la cantante reaccionó compartiendo varias historias en las que mostraba ambos anillos (el de compromiso y el de boda) en el mismo dedo, acompañadas de emojis de corazón blanco y rosa. Los internautas interpretaron el gesto como una estrategia deliberada para reforzar la imagen de la pareja.
El mismo día, una revista captó a Christian Nodal y Ángela Aguilar saliendo de un restaurante en Beverly Hills, describiendo la escena como "muy acaramelada". La pareja no ha dejado de aparecer en los reflectores durante la última semana, también por la polémica generada por un video del concierto del 29 de mayo en La Monumental, donde Nodal parece dirigirse a Ángela con una expresión seria que algunos usuarios interpretaron como un desplante.
En redes, los comentarios no cesaron, comparando la reacción de Nodal con un episodio anterior de su relación con Belinda, cuando una broma musical provocó una expresión seria en su rostro. La discusión sigue viva, mientras la pareja continúa consolidando su presencia mediática tanto en escenarios como en plataformas digitales.