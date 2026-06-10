Gwyneth Paltrow desata polémica por campaña inmobiliaria en Israel en medio del conflicto en Gaza

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La actriz ganadora del Oscar es criticada en redes sociales por protagonizar una campaña de bienes raíces en Israel, en medio del conflicto con Gaza, y por su historial de polémicas que alimentan la percepción de elitismo y desconexión social.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 10/06/2026 03:47 PM.
En Espectáculos y editada el 10/06/2026 04:30 PM.