Las acusaciones contra Diddy crecen: una nueva demanda revive hechos de 2007

Un antiguo actor infantil ha interpuesto una demanda civil contra Sean Combs, conocido artísticamente como Diddy, por presunta agresión sexual ocurrida en 2007 durante una reunión de networking en Hollywood Hills, Los Ángeles. Según los documentos obtenidos por ABC News, la denuncia se presentó de manera anónima ante un tribunal del estado de California.
El demandante asegura que asistió al evento con la intención de establecer contactos en la industria del entretenimiento, donde habría conocido al productor musical. Según la querella, Combs le ofreció una bebida alcohólica y le propuso conversar “en privado” sobre posibles oportunidades laborales. El actor afirma que, tras ser conducido a un área apartada, Combs le bajó los pantalones y la ropa interior y lo tocó de forma inapropiada, a pesar de su negativa.
El equipo legal del demandante también acusa a los antiguos representantes del menor de negligencia, al no garantizar la supervisión adecuada y permitir que el niño permaneciera a solas con personas vinculadas al sector del espectáculo.
Juda Engelmayer, portavoz de Bad Boy Records, rechazó rotundamente las acusaciones, calificándolas de “detracción” y de un intento de “subirse al carro de las ganancias fáciles”.
Esta denuncia se suma a la serie de procesos civiles que Sean Combs ha enfrentado desde finales de 2023. Además, el rapero de 56 años cumple actualmente una condena superior a cuatro años de prisión tras ser declarado culpable en 2025 por cargos relacionados con el transporte de personas para ejercer la prostitución.