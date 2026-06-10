Las acusaciones contra Diddy crecen: una nueva demanda revive hechos de 2007

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Un actor que trabajó como niño en la industria del entretenimiento acusa a Sean Combs de haberlo agredido sexualmente en 2007 durante un evento en Hollywood Hills. La demanda, presentada de forma anónima en un tribunal de California, también señala la responsabilidad de los antiguos representantes del menor.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 10/06/2026 02:00 PM.
En Espectáculos y editada el 10/06/2026 03:37 PM.