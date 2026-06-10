Diego Bonetá recibe elogios de Al Pacino por su papel como Fidel Castro en “Killing Castro”

Diego Bonetá se consolida como una de las figuras más prometedoras del cine internacional. Tras su participación en la película de fantasía Starbright, el actor mexicano encabeza ahora Killing Castro, un drama de suspenso ambientado en la Nueva York de 1960, durante los momentos más críticos de la Guerra Fría.
La cinta, dirigida por Eif Rivera y estrenada en el Festival Internacional de Cine de Toronto a finales del año pasado, narra la conspiración de la CIA, el FBI y la Mafia para acorralar a Fidel Castro (interpretado por Bonetá) tras su visita a las Naciones Unidas. La sinopsis oficial del Festival de Cine de Tribeca describe la trama como una “confluencia de fuerzas que ponen en jaque al líder cubano”.
El reparto incluye a Xolo Maridueña como un joven traductor atrapado entre el deber y la curiosidad, y a KiKi Layne** como una empleada de hotel que se vuelve partícipe involuntaria de una red política cada vez más compleja.
El reconocimiento más destacado llegó de la mano de Al Pacino. En una publicación de Instagram, Bonetá compartió una foto sentados en un sillón junto al actor de El Padrino, quien elogió su actuación con las palabras: “Qué gran actuación da este muchacho. Es todo lo que puedo decir”. Pacino añadió: “Y algunos ya lo están haciendo. Es hermoso, sinceramente, porque lo vi”. Bonetá respondió agradeciendo: “Inmensamente agradecido. Gracias por ser una verdadera inspiración para todos nosotros. Gracias, Al”.
Con la expectativa de que Killing Castro llegue a salas de cine y plataformas de streaming en 2026, la película promete consolidar la proyección internacional de Bonetá y posicionarlo como un referente del talento mexicano en la industria cinematográfica.