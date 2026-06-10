Diego Bonetá recibe elogios de Al Pacino por su papel como Fidel Castro en “Killing Castro”

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El actor mexicano Diego Bonetá protagoniza la cinta de drama y suspenso “Killing Castro”, dirigida por Eif Rivera, que se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Toronto y será distribuida en cines o plataformas de streaming en 2026. Su interpretación del líder cubano le valió la admiración del legendario Al Pacón i.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 10/06/2026 05:51 AM.
En Espectáculos y editada el 10/06/2026 06:16 AM.