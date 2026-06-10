Humor, mansión y burro: así llega Riquísimos, la nueva serie de Elías Solorio

Elías Solorio anunció el estreno de Riquísimos, la nueva serie derivada de la popular comedia Vecinos. El programa debutará el 14 de junio a las 19:30 horas en Las Estrellas y, a partir de entonces, se emitirán tres capítulos cada domingo.
La producción, bajo la batuta de Solorio, reúne a Macaria y Moisés Suárez como protagonistas, acompañados por un elenco que incluye a Danny Perea, Markin López, Said Cassab, Eduardo España, Luis Manuel Ávila, Wendy Braga, Iker Madrid y Bárbara Islas. En las dos temporadas ya grabadas se han sumado invitados especiales como Erika Buenfil, Erik Rubín, Alma Gómez “Cositas” y el nuevo talento Aarón Mercury.
La trama sigue a los López Pérez, quienes heredan la fortuna del tío Fidel, un cacique de Angangueo. Además del dinero, reciben una mansión en el exclusivo fraccionamiento de Lomas Nice, pero deberán cumplir condiciones impuestas por el testamento: mantener al mayordomo Cástulo (Iker Madrid), a la ama de llaves Leopoldina (Wendy Braga) y cuidar al burro Don Arturo para conservar los privilegios.
Macaria agradeció el cariño del público a su personaje Doña Magda, mientras Solorio explicó que la clave para mantener la audiencia radica en la inclusión de diversos talentos, desde actores consolidados hasta influencers, asegurando que “todos caben en el universo”.
Con 15 capítulos por temporada, Riquísimos promete combinar humor, tradición y nuevas voces, reforzando la longevidad de Vecinos, que este año celebra sus 21 años al aire.