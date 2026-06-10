Humor, mansión y burro: así llega Riquísimos, la nueva serie de Elías Solorio

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El productor Elías Solorio presenta “Riquísimos”, la nueva comedia que se estrena el 14 de junio en Las Estrellas y que continuará con tres capítulos cada domingo, retomando el universo de “Vecinos” tras 21 años al aire.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 10/06/2026 02:05 PM.
En Espectáculos y editada el 10/06/2026 01:44 PM.