Lo que prepara Maná para el Mundial 2026 promete mostrar a México ante el mundo

A tan solo unas horas de que México vuelva a ser sede de una Copa del Mundo, Fher Olvera, vocalista de Maná, ofreció un adelanto exclusivo sobre la presentación que la agrupación tendrá durante la ceremonia inaugural del Mundial 2026.
El cantante aseguró que la banda vive este momento con gran emoción, pues se trata de uno de los eventos más importantes en su trayectoria. Según Olvera, el espectáculo buscará mostrar al mundo una faceta profundamente ligada a la identidad mexicana, con una producción de gran escala inspirada en las raíces culturales del país.
«Queremos que la gente sienta la fuerza de nuestras tradiciones, la música, los colores y la energía de México», declaró Fher en una entrevista concedida a Grupo Milenio. Añadió que la puesta en escena sorprenderá tanto al público nacional como a los aficionados que seguirán la transmisión desde distintas partes del mundo.
Además de Maná, la ceremonia contará con la participación de otros artistas confirmados: Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs y Los Ángeles Azules. La cantante colombiana Shakira encabezará el espectáculo musical con una presentación especial del tema oficial de la Copa del Mundo 2026, "Dai Dai". Por su parte, Alejandro Fernández interpretará el Himno Nacional Mexicano antes del arranque del partido inaugural.
El evento se realizará este jueves 11 de junio en el Estadio Ciudad de México, sede del partido inaugural del torneo. La combinación de música, danza y símbolos patrios promete una apertura que resaltará la riqueza cultural del país y marcará un hito histórico para el fútbol y el espectáculo en México.