Lo que prepara Maná para el Mundial 2026 promete mostrar a México ante el mundo

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El vocalista de Maná, Fher Olvera, dio un adelanto exclusivo del espectáculo que la banda presentará en la apertura del Mundial 2026, destacando una producción de gran escala que resaltará la identidad cultural mexicana.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 10/06/2026 03:47 PM.
En Espectáculos y editada el 10/06/2026 04:18 PM.