HotSpanish propone a Ángela Aguilar para La Mansión VIP y desata polémica

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El creador de contenido HotSpanish sugirió incluir a la cantante Ángela Aguilar en la segunda temporada de su reality La Mansión VIP, generando un intenso debate en redes sociales. La propuesta, surgida durante una conversación con Los Talegones, se enmarca en la controversia que rodea la relación de Aguilar con Christian Nodal.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 10/06/2026 05:54 AM.
En Espectáculos y editada el 10/06/2026 06:23 AM.