HotSpanish propone a Ángela Aguilar para La Mansión VIP y desata polémica

El influencer creador de contenido conocido como HotSpanish anunció, en una charla con el panel Los Talegones, su intención de invitar a la cantante de música regional mexicana Ángela Aguilar a participar en la segunda temporada del reality digital La Mansión VIP. La sugerencia, que incluye la frase “A la gente le mam*ría verla”, provocó una rápida oleada de reacciones en Twitter, TikTok e Instagram, donde usuarios y seguidores debatieron el posible impacto de la presencia de Aguilar en un formato de transmisión 24/7.
Según los conductores, la exposición constante del programa podría revelar “otra cara” de la artista, tal como ocurrió con Sol León en la temporada inaugural, cuando la exposición continua ayudó a modificar la percepción pública negativa que la rodeaba. Los Talegones coincidieron en que el formato sin cortes permitiría a la audiencia observar facetas inéditas de Aguilar, potencialmente suavizando la controversia que ha envuelto su vida personal.
Ángela Aguilar, esposa de Christian Nodal, no ha emitido respuesta oficial a la invitación. Sin embargo, su relación con Nodal ha sido objeto de intensas discusiones en los últimos meses, tras la ruptura del cantante con la artista argentina Cazzu y la posterior boda espiritual y civil de la pareja en Roma y Morelos, respectivamente. Comentarios como “nadie salió lastimado”, pronunciados por Aguilar en entrevistas, se viralizaron y alimentaron la polémica, involucrando también a Cazzu y a la disputa legal por la custodia de su hija.
La Mansión VIP es un reality creado por Roberto González Manso (HotSpanish) que reúne a influencers, streamers y figuras polémicas en una mansión donde permanecen alrededor de 30 días bajo cámaras que transmiten en vivo por YouTube. La primera temporada, que concluyó el 10 de mayo de 2026 con millones de espectadores simultáneos, incluyó a personalidades como Niurka Marcos, Alfredo Adame, Naim Darrechi y Sol León, y se ha comparado con formatos tradicionales como La Casa de los Famosos y Big Brother.
La segunda temporada está prevista para octubre o noviembre de 2026. Si bien la participación de Aguilar aún no está confirmada, la mera posibilidad ha encendido los debates sobre la ética de exponer a figuras públicas en un entorno de vigilancia constante y sobre el papel de los reality shows en la construcción o reconstrucción de la imagen pública de los participantes.