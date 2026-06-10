Estrellas del K-pop viajan a México para acompañar a Corea del Sur en el Mundial 2026

Karina y Winter, integrantes del grupo aespa, y la ex‑cantante de IZ*ONE Kwon Eun‑bi arribaron este miércoles 10 de junio al Aeropuerto Internacional de Incheon y, tras un breve paso por la terminal, volaron a México para acompañar a la selección de Corea del Sur durante el Mundial 2026.
Su presencia está vinculada a campañas publicitarias de marcas internacionales y a la agenda oficial de actividades paralelas al torneo, que se celebra por primera vez en tres países (México, Estados Unidos y Canadá). Las tres artistas asistirán al debut surcoreano frente a República Checa, programado para el jueves 11 de junio en el Estadio Akron de Guadalajara, a las 20:00 horas (hora local).
El itinerario contempla una estancia mínima de siete días en territorio mexicano. Antes de abordar, Karina y Winter posaron para medios surcoreanos; Winter lució un peinado rubio y un conjunto a rayas, mientras que Karina optó por un look casual negro. Kwon Eun‑bi también fue captada en la terminal antes de su salida.
En redes sociales, Karina explicó que las fotos tomadas en el aeropuerto mostraban una expresión de incomodidad debido a alergias, lo que generó comentarios entre sus seguidores.
El historial entre México y Corea del Sur incluye 15 enfrentamientos, con dos victorias mexicanas en Copas del Mundo (1998 y 2018) y un empate 2‑2 en 2025.