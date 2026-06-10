Estrellas del K-pop viajan a México para acompañar a Corea del Sur en el Mundial 2026

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Las idols Karina y Winter (aespa) y la cantante /home/robert/Pictures/Screenshots/Screenshot From 2026-06-10 08-48-16.png arribaron el 10 de junio a México como embajadoras de marcas y para animar a la selección surcoreana en su debut contra República Checa en el Estadio Akron de Guadalajara.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 10/06/2026 07:59 AM.
En Espectáculos y editada el 10/06/2026 08:53 AM.