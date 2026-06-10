La inesperada confesión de Litzy que cambia todo sobre su boda con Poncho Cadena

Litzy y Poncho Cadena siguen juntos. En una entrevista concedida a la prensa tras su aparición en Ventaneando, la intérprete de "Solo vivo para ti" desmintió rotundamente los rumores de una ruptura con el chef, asegurando que su relación está "viento en popa".
El chef Poncho Cadena había explicado previamente que la boda había sido pausada porque la agenda de la cantante se había intensificado. "Pausamos lo de la boda con Litzy porque a ella le salió trabajo; la vida manda cosas", declaró el chef durante la presentación de MasterChef México. Añadió que ambos viven juntos y que la relación sigue firme.
En el encuentro con los medios, Litzy confirmó que la pausa fue temporal y que ambos están trabajando en varios proyectos: él en la apertura de un nuevo restaurante en el Estado de México y en la nueva temporada de MasterChef 24/7, y ella en varios lanzamientos musicales y presentaciones televisivas. "Gracias a Dios, hemos tenido un montón de cosas que hacer los dos", comentó.
Respecto a la fecha de la boda, la cantante señaló que aún no hay una fecha concreta, pero que es posible que el enlace se celebre antes de que termine el año, siempre y cuando sus agendas lo permitan. La expectativa del público se mantiene alta, y la pareja ha prometido mantener la intimidad del evento.
La relación, que surgió durante la grabación de MasterChef Celebrity 2024, se ha convertido en una de las más queridas del espectáculo mexicano. Ambos han sido vistos frecuentemente en eventos y continúan alimentando su romance fuera del foco mediático.