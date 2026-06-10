La inesperada confesión de Litzy que cambia todo sobre su boda con Poncho Cadena

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La cantante Litzy negó cualquier separación sentimental con el chef Poncho Cadena y anunció que, pese a la pausa, los preparativos de su boda continúan. Ambos atribuyen el retraso a compromisos laborales y no han fijado una fecha definitiva para el enlace.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 10/06/2026 08:00 AM.
En Espectáculos y editada el 10/06/2026 10:35 AM.