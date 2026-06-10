La frase de Mauricio Ochmann sobre Aislinn Derbez que desató rumores de reconciliación

En la reciente presentación de la película "Hasta el fin del mundo", Mauricio Ochmann dejó entrever que la posibilidad de retomar su relación con Aislinn Derbez no está descartada. Ante la prensa de espectáculos, el actor respondió a una pregunta directa sobre una posible reconciliación diciendo: "Uno nunca sabe, donde hubo fuego, cenizas quedan; la moneda está en el aire, no se puede negar, la química ahí está y el amor también ahí está".
La declaración, la más abierta del actor desde su separación en 2020, avivó las especulaciones que rodean la promoción del filme, en el que ambos vuelven a compartir pantalla como coprotagonistas. Ochmann también comentó que, aunque no confirma un regreso sentimental, mantiene una relación de amistad y coparentalidad muy estrecha con Derbez, describiéndola como "un vínculo muy padre" y "increíble".
En otro punto de la entrevista, el actor reflexionó sobre las segundas oportunidades en el amor, afirmando que "el amor es, existe o no existe" y que no cree en relaciones a medias. Asimismo, resaltó la cercanía que ha desarrollado con su hija Kailani y la importancia del rodaje en España, realizado hace más de dos años, para fortalecer los lazos familiares.
El reencuentro profesional de Ochmann y Derbez llega a pocos meses del estreno nacional de "Hasta el fin del mundo", programado para el 23 de julio. La película representa un hito en sus carreras, pues vuelve a interpretarse como pareja después de haber concluido su matrimonio en 2020. Hasta la fecha, ninguno de los dos ha confirmado una relación sentimental más allá de la amistad y la coparentalidad.
Ochmann también rindió homenaje a la reciente pérdida de la madre de Derbez, Gabriela Michel, señalando que la actriz ha afrontado el duelo de manera sana pese a la magnitud del dolor.
La historia de amor de la pareja comenzó en 2014 durante el rodaje de "A la mala", se consolidó con su boda en Tepoztlán en 2016 y el nacimiento de su hija Kailani en 2018. En marzo de 2020 anunciaron su separación mediante un comunicado conjunto, enfatizando que la decisión se tomó desde el amor y el respeto mutuo.