La frase de Mauricio Ochmann sobre Aislinn Derbez que desató rumores de reconciliación

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El actor, en la rueda de prensa de la película “Hasta el fin del mundo”, admitió que la química y el amor siguen presentes entre él y Aislinn Derbez, sin confirmar una nueva relación pero manteniendo la puerta abierta.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 10/06/2026 08:00 AM.
En Espectáculos y editada el 10/06/2026 10:36 AM.