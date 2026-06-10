Millie Bobby Brown dedica emotivas palabras a David Harbour tras el final de Stranger Things

En una entrevista, Millie Bobby Brown manifestó que "siempre lo recordaré y valoraré" la experiencia compartida con David Harbour durante la década que duró Stranger Things. La actriz, que creció frente a las cámaras a lo largo de las cinco temporadas, subrayó la gratitud que siente por haber trabajado codo a codo con el intérprete de Jim Hopper.
Harbour, de 51 años, coincidió en que su relación se ha vuelto "mucho más colaborativa en lo creativo" y aseguró que ambos están preparando nuevos proyectos en conjunto, aunque prefirió no revelar detalles. El actor también aprovechó la entrevista para abordar una de las etapas más difíciles de su vida pública, describiendo una crisis de salud mental vinculada al lanzamiento del álbum *West End Girl* de su exesposa Lily Allen y a reportes mediáticos que lo relacionaban con una supuesta denuncia laboral de Brown.
El actor confirmó que padece trastorno bipolar y explicó que el estrés extremo puede generar comportamientos erráticos, los cuales lamenta profundamente. Respecto a los rumores de una ruptura con Brown, Harbour desmintió cualquier conflicto serio, calificándolo de "una ruptura y reparación" que quedó resuelta tras conversar directamente.
En el plano profesional, Harbour se encuentra en una de sus etapas más prolíficas: interpreta a Floyd Smernitch en la serie de HBO DTF St. Louis, proyecto que le ha valido candidaturas al Emmy; participa en la secuela Violent Night 2 y forma parte del elenco de la próxima película de Marvel Avengers: Doomsday, prevista para diciembre.
Por su parte, Brown reiteró que se siente "completamente segura" trabajando junto a Harbour y anticipó que el público verá más de ambos en los próximos años, pese a que la quinta temporada de *Stranger Things* concluyó a finales de 2025.