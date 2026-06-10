Millie Bobby Brown dedica emotivas palabras a David Harbour tras el final de Stranger Things

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Tras diez años trabajando juntos en *Stranger Things*, Millie Bobby Brown expresó su gratitud y afecto por David Harbour, mientras ambos revelan que continúan colaborando en futuros proyectos. Harbour, además, habló abiertamente sobre su crisis de salud mental y desmintió rumores de una supuesta ruptura con la joven actriz.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 10/06/2026 03:47 PM.
En Espectáculos y editada el 10/06/2026 04:15 PM.