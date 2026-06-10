Fallece John Loring, artífice de la modernización de Tiffany & Co.

John Loring, 86 años, falleció en Palm Beach, Florida, según confirmó Tiffany & Co. a Page Six. El veterano director de diseño, quien lideró la firma durante treinta años, fue el principal responsable de convertir a la casa de joyería en una potencia mundial del lujo.
Desde su llegada en 1979, cuando Tiffany contaba con unas pocas boutiques, Loring impulsó una expansión internacional sin precedentes, redefiniendo la identidad visual y el imaginario de la marca. Su labor no se limitó al diseño de piezas; supervisó colecciones, seleccionó exhibiciones para tiendas alrededor del mundo y fomentó la preservación de la historia de la firma mediante numerosos libros, algunos editados por Jacqueline Kennedy Onassis.
Tras su retiro en 2009, la compañía le otorgó el título de Director de Diseño Emérito, un reconocimiento reservado a figuras excepcionales. En el comunicado oficial, Tiffany lamentó profundamente su partida y destacó que su creatividad, visión y pasión por la artesanía dejaron una huella imborrable.
Antes de su etapa en Tiffany, Loring se destacó en el mundo editorial como jefe de la oficina de Nueva York de Architectural Digest y colaboró estrechamente con la revista. Formado en Yale y en la École des Beaux‑Arts de París, también cultivó una prolífica carrera artística; sus grabados y pinturas se exhibieron en el MoMA, el Whitney Museum y el Metropolitan Museum of Art, y formó parte del Comité de Adquisiciones del MoMA.
Amigos y colegas recuerdan su curiosidad intelectual, elegancia y capacidad para conectar arte, diseño, moda y cultura. Su archivo personal, que documenta décadas de relaciones con artistas, diseñadores, miembros de la realeza y figuras culturales, se conserva en la Universidad de Columbia.