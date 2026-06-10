Fallece John Loring, artífice de la modernización de Tiffany & Co.

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John Loring, histórico director de diseño de Tiffany & Co., muere a los 86 años en Palm Beach, Florida. Durante tres décadas transformó la casa de joyería en un ícono global del lujo, dejando una huella imborrable en la moda, el arte y el diseño.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 10/06/2026 01:57 PM.
En Espectáculos y editada el 10/06/2026 03:20 PM.