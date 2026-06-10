Fallece Orlando Senna, referente del Cinema Novo y del cine latinoamericano

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El cineasta brasileño Orlando Senna murió este martes a los 86 años. Reconocido por su defensa de la cultura como motor de transformación social, Senna dejó una huella imborrable en el cine, la televisión y la gestión cultural de Brasil.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 10/06/2026 05:50 AM.
En Espectáculos y editada el 10/06/2026 08:12 AM.