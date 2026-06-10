Pepillo Origel asegura que Silvia Pinal le heredó un cuadro de Diego Rivera

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El periodista de espectáculos Juan José “Pepillo” Origel declaró que la actriz Silvia Pinal le dejó un retrato pintado por Diego Rivera, alegando poseer un video que lo respalda. La afirmación compite con la reclamación de Alejandra Guzmán, hija de Pinal, quien también dice ser heredera de la obra. Expertos legales indican que la herencia se resolverá mediante documentos oficiales.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 10/06/2026 08:01 AM.
En Espectáculos y editada el 10/06/2026 08:38 AM.