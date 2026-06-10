Pilar Montenegro está bien, afirma Luisa Fernanda tras meses de rumores

Después de semanas de especulaciones y de un rumor que se viralizó en 2025, la cantante y actriz Pilar Montenegro se encuentra, según su excompañera de Garibaldi, Luisa Fernanda, en buen estado de salud.
Los rumores surgieron cuando el periodista Javier Ceriani afirmó en 2025 que Montenegro estaba “muy delicada de salud” y que padecía una enfermedad degenerativa. La información se difundió rápidamente en redes sociales, generando preocupación entre sus seguidores.
En una entrevista, Luisa Fernanda aclaró que, al menos hasta donde ella tiene conocimiento, Pilar no ha presentado ninguna complicación médica. “ Le hablé en su cumpleaños reciente y me confirmó que está bien, que solo ha decidido alejarse del medio artístico para buscar tranquilidad y privacidad”, declaró la cantante.
Montenegro, quien nunca desmintió públicamente los rumores, reapareció en redes sociales a principios de este año para felicitar el Año Nuevo, pero no ofreció detalles sobre su salud. La falta de una declaración oficial ha alimentado la incertidumbre, aunque la información de su excompañera parece disipar la alarma.
El motivo de su retiro, según Luisa Fernanda, sería una decisión personal enfocada en su bienestar emocional y familiar, más que una cuestión de salud. “Pilar siempre ha sido muy reservada; prefirió no exponer su vida privada y concentrarse en su familia”, añadió.
Mientras tanto, los fanáticos continúan siguiendo de cerca cualquier novedad sobre la artista, esperando una confirmación directa de la propia Pilar Montenegro.