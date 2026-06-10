Pilar Montenegro está bien, afirma Luisa Fernanda tras meses de rumores

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La excompañera de Garibaldi, Luisa Fernanda, negó los rumores de una enfermedad degenerativa que circulaban sobre Pilar Montenegro, asegurando que la cantante está bien y que su alejamiento del espectáculo se debe a la búsqueda de tranquilidad.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 10/06/2026 02:05 PM.
En Espectáculos y editada el 10/06/2026 01:19 PM.