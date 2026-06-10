Viviann Baeza lanza inesperado mensaje y crecen las dudas sobre su futuro en TV Azteca

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La conductora de Venga la alegría publicó un video en el que anuncia su renuncia para el lunes, lo que ha sido interpretado como una confirmación de su posible despido tras semanas de rumores y tensiones con Kike Mayagoitia.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 10/06/2026 05:48 AM.
En Espectáculos y editada el 10/06/2026 12:06 PM.