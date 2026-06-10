Viviann Baeza lanza inesperado mensaje y crecen las dudas sobre su futuro en TV Azteca

Viviann Baeza dio a conocer un video en el que declara: “Renuncio en lunes y el jefe me pide que me quede hasta el viernes”, generando una ola de especulaciones sobre su futuro en el matutino de TV Azteca. La publicación, difundida en sus redes sociales este martes, ha sido interpretada por muchos como una confirmación de que la conductora podría abandonar Venga la alegría tras los cambios que el canal planea implementar después del Mundial de Fútbol.
Según fuentes cercanas al programa, tanto Baeza como su compañero Kike Mayagoitia estarían en la cuerda floja. La relación entre ambos se ha deteriorado en los últimos meses; la conductora había señalado previamente que ciertas actitudes de Mayagoitia le resultaban molestosas y que, presuntamente, habría presentado un reporte a la dirección del canal. En respuesta, la producción solicitó a todo el elenco mantener una conducta respetuosa y evitar declaraciones a la prensa.
Una fuente anónima citada por TVNotas confirmó que la producción está evaluando una reestructuración de conductores una vez concluido el Mundial. “No se ha tomado una decisión definitiva, pero la tensión en el foro es evidente”, afirmó la fuente, añadiendo que la salida de Baeza podría estar vinculada a su posible incorporación a La granja, programa que inicia en octubre.
El video de Baeza ha dividido a la audiencia. Mientras algunos usuarios lo tomaron como una broma, otros lo interpretan como una señal de que la ejecutiva ya habría presentado su renuncia, aunque los directivos le solicitarían permanecer hasta el viernes para facilitar la transición.
Este episodio se suma a una serie de cambios recientes en Venga la alegría. A finales de 2025, el presentador Pato Borghetti anunció su salida después de nueve años, alegando motivos de salud. La cadena aún no ha revelado quién, en caso de ser necesario, reemplazará a los conductores que eventualmente abandonen el programa.
En conclusión, la publicación de Viviann Baeza ha avivado el debate sobre el futuro del matutino y ha puesto de relieve las tensiones internas que podrían desencadenar una nueva etapa para el programa.