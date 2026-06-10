Hija de Angelina Jolie busca borrar el apellido Pitt de su identidad legal

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La hija de Angelina Jolie y Brad Pitt, Zahara, de 21 años, presentó ante la Corte Superior de California una petición para renunciar al apellido de su padre, convirtiéndose en el tercer hijo de la expareja en iniciar este proceso en menos de dos años.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 10/06/2026 08:02 AM.
En Espectáculos y editada el 10/06/2026 08:43 AM.