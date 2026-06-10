Hija de Angelina Jolie busca borrar el apellido Pitt de su identidad legal

La joven Zahara Marley Jolie‑Pitt, de 21 años, interpuso una solicitud ante la Corte Superior de California para eliminar el apellido de su padre y quedar legalmente como Zahara Jolie. La petición, fechada en abril y publicada el 5 de junio, será analizada en una audiencia programada para el 28 de septiembre en Los Ángeles.
Este trámite sigue los pasos de sus hermanos mayores: Maddox, de 24 años, solicitó el mismo cambio en mayo, y Shiloh, de 20 años, completó exitosamente el proceso en 2024, pasando a llamarse oficialmente Shiloh Jolie. Zahara ya había dejado de usar el apellido Pitt en actos públicos, como su presentación en la hermandad Alpha Kappa Alpha en 2023 y su graduación del Spelman College en mayo de 2024, donde fue anunciada como Zahara Marley Jolie.
El contexto legal se enmarca en el largo y conflictivo proceso de divorcio entre Angelina Jolie y Brad Pitt, iniciado en 2016 y concluido en diciembre de 2024. El acuerdo de custodia otorga a Pitt derechos de visita únicamente sobre los menores Knox y Vivienne, mientras que los hijos mayores son adultos con plena capacidad para decidir sobre su identidad.
Las reacciones al caso son encontradas. Una fuente cercana a Pitt calificó la decisión como “una lástima cuando un padre aliena deliberadamente a sus hijos del otro”, mientras que otra fuente defendió a Zahara, señalando que “los hijos ya son adultos y toman sus propias decisiones”. Ambas partes, así como sus representantes, no emitieron comentarios oficiales al momento de publicar la noticia.
El proceso de Zahara refleja una tendencia creciente entre los hijos de celebridades de distanciarse nominalmente de sus progenitores tras divorcios mediáticos, y plantea preguntas sobre la influencia de los conflictos familiares en la construcción de la identidad personal.