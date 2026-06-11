Billy Ray Cyrus revela que estuvo a punto de morir tras una grave sepsis y complicaciones de salud

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El cantante de 64 años contó en una entrevista con People que una infección severa que se convirtió en sepsis le provocó una hinchazón tóxica, una posible cirugía de emergencia, parálisis de cuerdas vocales y una recuperación apoyada por la música de sus hijos y el aliento de su nieto.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 11/06/2026 08:11 AM.
En Espectáculos y editada el 11/06/2026 08:48 AM.